Des métaux dans les rivières : derrière la réouverture des mines du Beaujolais, des risques de pollution sous‐estimés

Au nord de Lyon, l’exploitation des mines de Chessy pourrait reprendre dans quelques années. Alors même que l’héritage toxique de l’activité passée pèse toujours lourdement sur l'environnement. Révélations.

La rivière Azergues, dans le Beaujolais. Photo : France 3 Rhône-Alpes - Montage : Sarah Mahjoub/Mediacités.

Ses reflets de nuit racontent un âge d’or révolu. La chessylite, un minéral au bleu profond, est devenu le symbole de la bourgade dont il a pris le nom : Chessy‐les‐Mines, 2000 habitants, à une vingtaine de kilomètres au nord‐ouest de Lyon. « Ces nuances, on ne les trouve qu’ici. Aujourd’hui, il y a une chessylite dans chaque musée du monde, claironne Ginette Dufour, cassissienne de naissance et férue de minéralogie. Mais à l’époque, on en tirait le cuivre. » 

Probablement exploités au temps des Romains et au Moyen‐âge, puis pendant la révolution industrielle, les sous‐sols ont garanti la prospérité de ce village du Beaujolais jusqu’en 1877. Ils pourraient aussi assurer son avenir. Chessy‐les‐Mines compte parmi la vingtaine de communes françaises où l’extraction devrait reprendre dans les prochaines années, portée par les ambitions d’un gouvernement qui rêve du « renouveau minier » français

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