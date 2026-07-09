Les dizaines de milliers de naufragés de l’Assurance maladie en Loire‐Atlantique

Près de deux ans après son déploiement expérimental dans les CPAM de Loire-Atlantique et de Vendée, le logiciel Arpège est un désastre. De nombreux assurés se trouvent dans une grande détresse sans versement d’indemnités. Les agents ont eux perdu tout espoir d'un retour à la normale alors qu'est promis un nouveau logiciel.

Des assurés attendent à l'entrée de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, sur l'île de Nantes. Photo : Julie Haméon / Mediacités

« Je me suis senti seul au monde », souffle Christophe Mahot. Depuis plus d’un an, cet assuré subit le cauchemar du logiciel Arpège. Opéré de la cheville en mai 2025, à cause de douleurs liées à un vieil accident du travail, il reprend son travail en mi‐temps thérapeutique, après six semaines d’arrêt, dans un établissement de jeux de La Baule. Christophe Mahot ne perçoit durant six mois aucune indemnité journalière de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)

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Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

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Par Julie Haméon

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