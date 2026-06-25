Malgré les promesses d’emplois, la construction du porte‐avions « France‐libre » divise la gauche en Loire‐Atlantique

Pour la construction du navire à 10 milliards d’euros, l'Élysée et Naval Group avancent le chiffre de 14 000 emplois mobilisés, notamment autour de Nantes et Saint-Nazaire. Des promesses économiques critiquées par une mobilisation « antimilitariste » d’une frange du monde syndical et de la gauche. Alors que d’autres parmi eux soutiennent le projet.

Emmanuel Macron, dévoile le « France-Libre », le 18 mars dernier chez Naval Group, à Nantes-Indret. Photo : préfecture de Loire-Atlantique

« Vive la République, vive la France, vive… le “France‐Libre” ! »… Ce 18 mars 2026, Emmanuel Macron termine son discours avec une moue de satisfaction. En déplacement sur le site Naval Group de Nantes‐Indret, le président de la République y dévoile devant un parterre d’environ 500 invités, de grands élus locaux à de simples salariés, le nom du porte‐avions de nouvelle génération (PA‐NG), qui succédera au Charles de Gaulle en 2038. 

Deux fois plus lourd (78 000 tonnes contre 42 000 tonnes) et bien plus imposant que son prédécesseur (310 m de long et 90 m de large), le nouvel engin pourra transporter 30 avions de combat de nouvelle génération propulsés par catapultes électromagnétiques, six hélicoptères ou encore des drones de tout type. Le tout pour une vitesse maximum en navigation maintenue à 27 nœuds (50 kilomètres/h) grâce à ses deux réacteurs électriques nucléaires. Sa durée de vie est estimée à 45 ans à partir de sa mise en service, en 2038.

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Samuel Hauraix

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