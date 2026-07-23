Dans son texte de présentation, le groupe dit vouloir rassembler une « communauté militante implantée à Saint‐Nazaire », ouverte aux « différentes sensibilités de la droite ». Il promet une progression « intellectuelle, physique et spirituelle », tout en cultivant un imaginaire local : logo inspiré du blason de Saint‐Nazaire, drapeau breton, mise en scène sur la plage. Le Front Nazairien a été lancé il y a neuf mois, fin 2025, via des comptes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Telegram.