À Saint‐Nazaire, l’apparition bruyante d’un groupuscule identitaire

Dans le bastion socialiste nazairien, où LFI et RN sont en embuscade, l’apparition d’un groupuscule d’extrême droite bouscule le paysage politique. Créé il y a neuf mois, le Front Nazairien, tente de s’installer à grand renfort de communication numérique et d’actions symboliques.

Dans son texte de présentation, le groupe dit vouloir rassembler une « communauté militante implantée à Saint‐Nazaire », ouverte aux « différentes sensibilités de la droite ». Il promet une progression « intellectuelle, physique et spirituelle », tout en cultivant un imaginaire local : logo inspiré du blason de Saint‐Nazaire, drapeau breton, mise en scène sur la plage. Le Front Nazairien a été lancé il y a neuf mois, fin 2025, via des comptes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Telegram.

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Julien Gouesmat

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