A Toulouse, l’information est passée relativement inaperçue. En septembre dernier, pour la première fois de son histoire, Tisséo, le chef d’orchestre des transports en commun de la métropole, a décidé d’emprunter sur les marchés financiers une partie des 4,2 milliards d’euros nécessaires pour sa nouvelle ligne de métro et ses autres projets. Une somme colossale, impossible à collecter en passant uniquement par les banques classiques, à en croire les élus locaux. De quoi faire saliver les investisseurs du monde entier...

Pour les rassurer, Tisséo a d’abord décroché une mention très honorable auprès de l’agence de notation Moody’s, chargée de vérifier sa solvabilité, avant d’obtenir un premier prêt de la Banque européenne d’investissement pour lancer la machine, non sans quelques inquiétudes au passage. Avis aux prêteurs : la dette de Tisséo est désormais à prendre. Tout comme celle de nombreuses autres collectivités, qui hésitent de moins en moins à se tourner vers les salles de marché pour boucler leurs budgets.

Le souvenir des emprunts toxiques

Petit rappel en préambule : pour financer leurs dépenses d’investissement, les collectivités locales ont, en gros, trois possibilités : elles peuvent s’autofinancer en puisant dans leur épargne, souscrire un prêt auprès d’une banque, ou bien se financer directement auprès des marchés, sans intermédiaire, via l’émission d’obligations.

Traditionnellement, depuis le XIXe siècle, les emprunts bancaires représentent l’immense majorité de la dette des collectivités, qui trouvent leur bonheur auprès de la Caisse des dépôts, de la Banque postale (40 % des emprunts bancaires des collectivités en 2021), ou de banques privées classiques (Crédit agricole, Caisse d'épargne...). Mais en 2008, la crise des emprunts toxiques a en partie remis en cause ce modèle.

Plusieurs collectivités se retrouvent à l’époque « empoisonnées » par des produits dits « structurés » dont les taux changent en fonction de l’évolution des marchés, vendus notamment par la banque Dexia, qui finira par faire faillite. Des centaines de collectivités sont infectées, de 418 millions d’euros pour le département du Rhône, le plus exposé, à quelques dizaines de milliers d’euros pour une petite commune du Pas-de-Calais, selon un triste palmarès établi par Challenges. Certaines, comme la ville de Tours, avaient contracté 100 % de leurs emprunts en produits toxiques. Elles mettront près de dix ans à expurger ce poison de leurs comptes.

Lyon et le Rhône soldent des emprunts toxiques pour 425 millions d’euros https://t.co/klHed8BuzJ pic.twitter.com/RKzh7MJPSq — Le Monde (@lemondefr) April 25, 2016

« C’est la vieille idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier »

Paradoxalement, alors que la crise des emprunts toxiques a été en grande partie causée par les folles dérives des marchés financiers, elle a aussi incité les collectivités... à se financer davantage sur les marchés. Alors que les emprunts obligataires représentaient seulement 10 % des financements des collectivités dans les années 1990, cette part atteint aujourd’hui les 30 % et a fortement augmenté cette dernière décennie, relève Edoardo Ferlazzo, chercheur rattaché à l’EHESS, auteur d’une thèse sur le sujet.

« La crise des emprunts toxiques de 2008 a installé une méfiance entre les collectivités et les prêteurs bancaires. Des associations d’élus ont commencer à pousser en faveur du financement obligataire. L’idée était qu’ils ne pouvaient pas totalement faire confiance à l’Etat pour leur sauver la mise », explique Edoardo Ferlazzo. Un recours aux marchés d’autant plus aisé que les produits émis par les collectivités « sont très recherchés par les investisseurs » désireux d’éviter tout risque, estime-t-il : « C’est un risque quasi souverain. Certaines signatures de collectivités, par exemple des Länder allemands, sont parfois mieux notées que des Etats. »

Pour les collectivités, l’intérêt est multiple. Emprunter sur les marchés leur permet de diversifier leurs sources de financement, en évitant de dépendre d’une poignée de banques. « C’est la vieille idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier », résume Audrey Hénocque, première adjointe au maire de Lyon chargée des finances. Mais le gain est aussi financier. Avec des taux faibles, voire négatifs, l’emprunt obligataire est « moins cher » et présente « un avantage concurrentiel », souligne Sacha Briand, vice-président de Toulouse Métropole, chargé des finances. Un avantage dont compte bien profiter son agglomération, actuellement engagée dans un processus de notation. « On a prévu d’aller sur le marché obligataire en 2023 », fait savoir l’élu.

Pour sécuriser et faciliter l’accès à ces emprunts, des collectivités ont créé l’Agence France locale (AFL) sur les cendres de Dexia. L’établissement mutualise les besoins de ses membres pour lever des fonds sur les marchés obligataires. « L’idée, c’est que toutes les collectivités puissent avoir accès au financement, même en période de crise. Certaines ont bénéficié de prêts de seulement 40 000 euros. Elles n’auraient jamais pu aller sur les marchés pour ce volume », détaille Sacha Briand, président du conseil de surveillance de l’AFL. Un exemple peu représentatif, selon Edoardo Ferlazzo, auteur d’un article sur l’Agence France locale, selon lequel la politique de crédit de l’établissement conduit « à financer les territoires les plus performants (…) et en premier lieu des territoires déjà dynamiques, tels que les métropoles ».

Obliger le marché à être plus vertueux

Mais toutes les communes ne se sont pas ruées sur les marchés. A Lille, sur un encours de dette de près de 350 millions d’euros, seuls 2,26 % sont couverts par de l’emprunt obligataire. La dernière émission d’obligations date de 2012. « Je suis partagée sur ce sujet », admet Audrey Linkenheld, première adjointe de Martine Aubry, chargée des finances et de la transition écologique. « D’un côté je suis réticente à faire entrer des investisseurs privés partout, c’est mon côté socialiste, confie-t-elle. Mais en même temps, cela permet d’obliger le marché à avoir une politique plus vertueuse en allant chercher des prêteurs plus responsables. »

En quelques années, l’idée que les marchés financiers ne sont pas neutres, en particulier sur le plan environnemental, a gagné une partie de la sphère politique. Des ONG spécialisées comme Reclaim Finance interpellent désormais les grandes multinationales et leurs actionnaires sur leur impact climatique. Récemment, Amundi, le premier actionnaire de Total, en a fait les frais. Les collectivités ne peuvent plus prétendre ignorer cet enjeu.

« Pour beaucoup d’élus, le sujet de la finance est réduit à une simple question d’intendance »

« On sent un frémissement », analyse Arthur Vaillant, référent « grand comptes » à La Nef, une banque coopérative et éthique basée à Vaulx-en-Velin. « Les collectivités empruntent des centaines de millions d’euros chaque année. C’est un levier à activer pour transformer notre économie, interroger les banques sur leurs pratiques. Jusqu’à présent, une seule chose comptait : le taux d’intérêt et les conditions de sortie, observe-t-il. Mais, depuis quelques années, il y a la volonté d’intégrer des critères extra-financiers. » Une évolution assez lente, nuance-t-il : « Pour beaucoup d’élus, le sujet de la finance est réduit à une simple question d’intendance. La prise de conscience est progressive. »

Plusieurs communes comme Besançon ou Bourg-en-Bresse envoient désormais des questionnaires aux investisseurs pour les sélectionner en fonction de leur action environnementale et sociale. En début d’année, la ville de Lille a annoncé la mise en place d’une « note climat » pour ses prêteurs potentiels, en leur demandant la part de projets d’énergie fossile qu’ils financent. Une démarche encore modeste, admet la lilloise Audrey Linkenheld : « C’est un premier pas. L’idée c’est qu’on peut faire bouger quelques lignes. Bien sûr, on ne va pas influencer des grands fonds de pension requins ou Blackrock [le plus gros gestionnaire d’actifs au monde, à la tête de près de 10 000 milliards de dollars]. C’est une petite goutte d’eau dans l’océan de la finance. »

Risque de greenwashing

Rénovation thermique, développement des transports en commun, végétalisation des espaces publics ou même constructions d’écoles… Une bonne partie des dépenses des collectivités entrent dans les contours flous de la « finance verte et responsable ». Un concept très décrié, car soupçonné de n’être qu’une énième adaptation du capitalisme, mais de plus en plus plébiscité par les épargnants et par les investisseurs, qui développent des produits pour répondre à cette demande. La plupart des banques ont ainsi créé des « prêts à impact », avec bonification du taux d’intérêt en fonction d’objectifs environnementaux à atteindre, auxquels ont déjà souscrit plusieurs collectivités.

Côté marchés financiers, les obligations vertes – ou « green bonds » - restent encore l’apanage des plus grosses collectivités ou établissements publics, comme la ville de Paris (930 millions d’euros d’obligations vertes émises pour 6,5 milliards d’euros de dette) ou la société du Grand Paris Express, devenu le quatrième émetteur mondial de green bonds. Mais ce type de produit financier manque encore de transparence, estime Audrey Hénocque : « Pour lancer nos obligations, nous devons passer par une banque “arrangeuse” qui sélectionne des investisseurs qui ne sont pas obligés de donner leur identité. On ne sais pas forcément d’où vient cet argent », regrette l’élue.

« Il peut y avoir une part de communication, voire de greenwashing, pour les investisseurs comme pour les collectivités, met en garde Arthur Vaillant. On voit émerger des prêts marketés “à impact” ou des offres dites “vertes”. Mais souvent c’est plus du marketing, les produits restent les mêmes. »

« Avoir une finance éthique, ça veut dire ne pas prendre systématiquement le taux le plus bas »

A Lyon, la majorité écologiste fait face à « d’énormes besoins de financement » pour mettre en œuvre son programme, selon Audrey Hénocque. La Ville a emprunté cet automne 20 millions d’euros auprès de banques « vertes et éthiques » comme La Nef, le Crédit coopératif ou Arkéa, et compte émettre 10 millions d’euros d’obligations vertes en 2022. Des montants encore minimes, sur une dette totale de près de 400 millions d’euros.

« Avoir une finance éthique, ça veut dire ne pas prendre systématiquement le taux le plus bas, assume l’adjointe lyonnaise aux finances. Bien sûr, nous ne sommes pas fous, on regarde le coût. Mais c’est comme pour un t-shirt : vous pouvez l'acheter quatre euros produit dans de mauvaises conditions, ou bien payer dix euros quelque chose produit en France. »

Mais ce volontarisme politique se heurte aux limites du marché. La plupart des banques dites « éthiques » ne disposent pas de volumes suffisants pour assurer les financements des collectivités. « En 2021, on a lancé des emprunts verts pour des projets essentiellement liés à de la rénovation thermique. La Nef ne nous a proposé que 4 millions d’euros, certes avec un bon taux, là où nous avions besoin de 20 millions », glisse Audrey Linkenheld.

« Ces établissements sont petits, un peu artisanaux, nous sommes encore obligés de passer par les sources de financement classiques », abonde Audrey Hénocque. « Nous n'avons pas encore les moyens des grandes banques », confirme Arthur Vaillant pour La Nef, qui a accordé près de 200 millions d'euros de prêts en 2021, dont environ la moitié à des collectivités locales.

« Je ne considère pas que l’argent des marchés soit de l’argent sale »

Dans ces conditions, la révolution n’est pas pour demain. D’autant que les élus sont loin d’être tous sur la même ligne. A Toulouse, Sacha Briand ne « voit pas trop quel serait le débat politique à avoir » sur ce sujet. « A la fin, ce qui compte, ce sont les actions concrètes qui sont financées. C’est là où se situe notre responsabilité, pas sur l’origine des financements. Bien sûr nous n’allons pas aller emprunter auprès d’une junte militaire ! Mais je ne considère pas que l’argent des marchés soit de l’argent sale », estime le vice-président aux finances.

« Les fonds de pension, les assurances, les opérateurs sont soumis à des contrôles. On peut toujours se dire que telle ou telle banque contribue à des actions qui entrent en contradiction avec la transition énergétique, mais c’est un jugement de valeur. J’ai un peu de mal avec cette logique. Il faudrait pouvoir aller dépouiller tous les bilans des organismes prêteurs pour savoir ce qu’ils font », poursuit Sacha Briand, pour qui seule « une minorité » de « militants » se pose « des questions existentielles » sur ce sujet : « La réalité c’est que nous avons actuellement des financements efficaces, des taux faibles et des prêteurs fiables. »

L’idée d’une dette des collectivités entièrement « responsable » semble pour l’heure un doux rêve. « Il faut nous laisser du temps », nuance Audrey Linkenheld, à Lille. « Ce sur quoi on ne peut pas jouer, c’est le passé, poursuit-elle. On ne va pas s’endetter pour faire baisser la part des prêteurs les moins vertueux dans nos bilans. La durée moyenne de nos emprunts est de douze ans. Donnons-nous rendez-vous dans quelques années. »

En attendant, les élus explorent d’autres pistes. A Lyon, Audrey Hénocque imagine des « obligations citoyennes » ou un système dans lequel les habitants-épargnants pourraient prêter directement à leur commune, « un peu comme on le fait déjà pour le logement social avec le livret A ». Certes les montants resteraient faibles, admet l’élue, pour qui l’intérêt serait surtout de « faire participer les citoyens à la gestion des communes, en leur montrant que leur épargne n’est pas neutre ».