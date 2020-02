Même si les questions du transport et de l’environnement s’imposent dans le débat, la sécurité n’est absente de la campagne électorale. Outre la vidéosurveillance [lire notre grande enquête à ce sujet], certains candidats surenchérissent sur la police municipale. Le candidat du Rassemblement national Quentin Lamotte souhaite ainsi recruter 120 policiers supplémentaires pour renforcer les 375 agents actuellement sur le terrain.

D’après les données statistiques diffusées chaque année par le ministère de l’Intérieur, la Ville rose paraît pourtant bien dotée en la matière. Avec un ratio de 6,9 policiers municipaux pour 10 000 habitants, Toulouse dépasse le ratio national moyen d’environ cinq policiers municipaux pour 10 000 habitants.

!function(){“use strict”;window.addEventListener(“message”,function(a){if(void 0!==a.data[“datawrapper-height”])for(var e in a.data[“datawrapper-height”]){var t=document.getElementById(“datawrapper-chart-”+e)||document.querySelector(“iframe[src*=” ”+e+“”]”);t&&(t.style.height=a.data[“datawrapper-height”][e]+“px”)}})}();

82 polices municipales en Haute-Garonne

On compte 82 polices municipales et deux polices intercommunales dans le département, où 20 structures comptent plus de cinq agents. Mais seulement quatre en emploient plus de 10 (Toulouse, Blagnac, Colomiers et Muret). Toulouse détient bien sûr la palme en valeur absolue, avec 330 policiers municipaux en poste en 2018, et ce sans compter les 44 agents de surveillance de la voie publique, chargés de contrôler le stationnement.

Mais pour analyser correctement ces données relatives aux …