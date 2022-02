C'est une phrase qu'elle n'a pas digérée. Éducatrice de 48 ans, Laetitia a seize ans d'expérience en prévention spécialisée auprès de jeunes en difficulté à Toulouse. À l'été 2020, elle alerte son chef d'équipe : après les départs et arrêts de nombreux collègues, elle doit suivre pas loin de 80 jeunes en même temps. Réponse du chef : « Mais ils n'ont pas de parents ? ». De la part d'un responsable, quand le métier est d'intervenir auprès de 15-25 ans en rupture (scolaire ou sociale) pour les accompagner dans un parcours d'insertion personnalisé, la réponse paraît pour le moins déplacée. Ce manque de soutien vécu par Laetitia n’est pas isolé. Dans la métropole toulousaine, de nombreuses et nombreux « éduc de rue » ressentent, comme elle, une grave « perte de sens » de leur métier.

Historiquement rattachée aux politiques de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), la prévention spécialisée dans les quartiers défavorisés a longtemps été exercée par des associations, avant de passer dans le giron du Département en 2014. Trois plus tard, nouveau changement de tutelle : les métropoles en acquièrent la responsabilité avec la loi NOTRe. Cas unique en France, celle de Toulouse gère cette compétence en régie directe. Les salaires démarrent autour de 1 500 euros net. Contrairement à d'autres secteurs du social, ce ne sont pas moyens qui manquent avant tout. « Des sous, on peut en avoir », assurent Laetitia et plusieurs de ses collègues. Le malaise se noue plutôt dans le sentiment d'avoir perdu le fil éthique de la mission.

Multiplication des impératifs quantitatifs, absence d'évaluation qualitative, verticalité des décisions et précarisation des statuts, les griefs sont nombreux. Léa* résume la principale inquiétude : « Notre mission est liée à la protection de l'enfance. Mais la métropole porte d'autres politiques : police municipale, prévention de la délinquance... Il peut y avoir une confusion non assumée entre ces pôles et pour nous, cela modifie les approches et les jeux d'acteur sur le terrain. » Intervenante depuis plusieurs années, cette trentenaire cherche à le quitter, épuisée de devoir « répondre à des injonctions contraires à ma mission ».

De l'insertion à la déradicalisation

Pour Georges*, éducateur spécialisé de 29 ans, le doute a germé au printemps dernier sur cette possible confusion entre les différents pôles de la tutelle métropolitaine. « Un jour, des jeunes de 15/17 ans m'ont raconté de façon spontanée leurs relations avec la police dans le quartier : des coups et des claques reçus, des mises à nu, des propos et des gestes humiliants... Ces récits témoignaient d'une certaine habitude de ces pratiques. On a fait une note interne en anonymisant les jeunes, qu'on a envoyés à notre hiérarchie. »

L’histoire rebondit trois semaines plus tard. « Je vois un jeune se faire interpeller par une équipe de police nationale. Il se fait mal parler, prend des coups, se fait palper les parties intimes, enlever ses chaussures et chaussettes dans la rue. Ce jour-là, j'ai été le témoin direct de violences policières. J'ai donc préparé un signalement à transmettre au Procureur. C'est la procédure normale. Mon supérieur m’a dit qu'il fallait passer par lui pour transmettre ce signalement, sinon j'étais en faute professionnelle, ce qui est faux. Il m'a ensuite assuré qu'il l’avait transmis. »

Contacté par Mediacités, le Parquet n'a ni confirmé ni infirmé avoir reçu ce signalement. Et le supérieur en question, responsable du domaine prévention jeunesse de la métropole toulousaine, n'a pas retourné notre demande d'entretien.

Comme le précise l'article 40 du code de procédure pénale, un fonctionnaire n'est pas tenu de passer par la voie hiérarchique pour signaler une infraction au procureur. Comment alors comprendre ce court-circuitage de la voie légale ? Peut-être pour ne pas trop se brouiller avec la Préfecture... À Toulouse, une partie des postes d'éducateurs sont financés sur des enveloppes nationales dédiées à des thématiques comme la pauvreté ou la déradicalisation. Ce qui peut entraîner quelques distorsions loin d'être neutres.

Eric*, 27 ans, éducateur dans un autre club de prévention de la métropole, rapporte une anecdote édifiante. « Récemment, nous avons monté un projet de prévention pour permettre à cinq ou six jeunes de s'insérer. Le passage du permis de conduire était inclus dans un ensemble de mesures. Mais en quelques semaines, le volet insertion a été réduit à ce seul permis de conduire et le projet a été financé en prélevant dans une enveloppe « prévention de la radicalité »... Les mêmes jeunes se sont ainsi retrouvés liés à cette catégorie très stigmatisante, sans autre justification que d'aller chercher un financement disponible. Pour moi, c'est au-delà de la perte de sens : éthiquement, c'est insupportable ! »

Le flou des « bataillons de la prévention »

Embauchée comme éducatrice spécialisée au sein du club de prévention des Izards, dans le nord de Toulouse, Mélissa n'a compris que le jour de son embauche, le 1er septembre dernier, qu'elle était en réalité affectée sur un poste des « bataillons de la prévention ». Ce dispositif national a été déployé en avril 2021 et rebaptisé « cordées de la prévention » à Toulouse. Mobilisant éducateurs et médiateurs sous une sémantique de combat, ce dispositif a pour but de « tisser un filet de protection contre la délinquance juvénile », selon l'Agence nationale de cohésion des territoires. Une vague définition pas de nature à rassurer Mélissa qui, comme ses collègues, est attachée aux principes de confiance et de libre adhésion des jeunes, deux fondements de la prévention spécialisée.

« J'ai demandé des écrits cadrant la mission mais personne ne m'en a fourni, raconte Mélissa. J'ai donc cherché par moi-même. Ce que j’ai récupéré a confirmé mes réserves et mes doutes sur le périmètre réel de ce dispositif. » Décidée à rester à cette affectation tout en voulant « questionner ce projet en portant des questions éthiques », la jeune femme s’est vue reprocher par la direction de « foutre le bordel ». Mi-septembre, au terme d'une réunion de travail houleuse, son supérieur a mis brutalement un terme à son contrat.

Le malaise ressenti par les éducateurs face à ce qu'ils perçoivent comme une dérive de leur mission fait écho à celui manifesté autour de la mise en place du nouveau logiciel Traject. Présenté comme un outil permettant de documenter l'action des éducateurs de rue, il les invite à recueillir des informations sur les jeunes rencontrés avec des items tels que « santé mentale », « comportement en institution scolaire », « relation à la famille » ou « rapport à la loi » (voir cet article consacré à ce sujet sur Mediapart).

Face aux inquiétudes que soulève Traject, Djilali Lahiani, adjoint à la Jeunesse à la mairie et responsable des clubs de prévention au niveau métropolitain, fait répondre par ses services que « les élus n’auront pas accès à ces données relevant de la protection de l’enfance » et que « l’accès aux données nominatives et personnelles est encadré par le RGPD et le Code de l’Action Sociale et des Familles ».

Pour l'élu, ce « logiciel métier qui contribuera à améliorer le soutien des jeunes et de leurs familles », n'est « en aucun cas d'un outil de contrôle social ». Quant à la compatibilité entre les « bataillons de la prévention » ou les enveloppes « déradicalisation » avec les missions de prévention spécialisée, il estime que « ces deux dispositifs s’inscrivent dans une démarche de renforcement de la mission de prévention spécialisée dont la mise en place se fait en articulation avec les équipes. Ils répondent à des besoins d’interventions socioéducatifs clairement identifiés. »

« On est dans quelque chose de très descendant, avec des ingénieurs du social qui pensent le social loin du terrain »

Souvent mis en avant par la métropole, ce narratif d'une « articulation avec les équipes » est contesté en interne. « Oui, ils mettent des comités de pilotage en place pour l'affichage, mais on n'y est pas entendu », déplore Eric*. « On est au service de la métropole, ils ne cessent de nous le rappeler : nous sommes des agents et nous devons obéir », grince Laetitia. Juliette*, une autre éducatrice dans un accueil-jeune , confirme le ressenti de ses collègues : « On est dans quelque chose de très descendant, avec des ingénieurs du social qui pensent le social loin du terrain. Et nous, on devient de plus en plus des techniciens qui mettons en place des démarches venues d'en haut ».

Depuis que Toulouse Métropole est aux commandes, un objectif de 30 jeunes suivis et de deux heures de travail de rue par jour a été fixé aux éducateurs. Or « la réalité du travail de rue n'est pas si figée, souligne Thibault*, 27 ans. Il y a des jours où il faut faire plus et d'autres où ce n'est pas nécessaire ». Pour cet éducateur contractuel dans un club de prévention de la métropole, « cette politique du chiffre est incompatible avec le travail social ». Comme la plupart de ses collègues, Juliette* n'est pas opposée à une « formalisation » accrue des pratiques : « Définir collectivement les outils permettant d'évaluer, ça nous permet d'ajuster, précise-t-elle, mais à condition que ce soit au service de la qualité. S’il s'agit juste d'aligner des chiffres... »

La volonté d'affichage dont témoigne la métropole saperait même le travail de fond, selon Léa* : « En réalité, la prévention ne peut pas trop être montrée parce que les gens accompagnés ne veulent pas qu'il y ait de la lumière sur eux. On ne peut pas faire de la prévention un outil de communication, c'est ainsi ».

Pour ce qui est du sens de la mission, la Métropole renvoie à son guide de la prévention spécialisée, un document datant de 2016. Elle reconnaît que « peu de services ont connu autant de modifications structurelles et à un rythme aussi soutenu entre l’intégration en régie directe, le transfert à la Métropole, une nouvelle organisation de travail avec les partenaires, le Plan Pauvreté, la mise en place des Cordées ou encore la mise en route d’un logiciel ». La collectivité reste plus silencieuse sur le fait que cette diversité des « partenaires », liée à celle des financements, se traduit aussi par un émiettement des statuts des agents.

« J'ai été licenciée pour inaptitude à la fonction publique territoriale. Pas au métier d'éducatrice »

Sur les 74 éducateurs travaillant dans les clubs de prévention de la métropole, 43 sont permanents (mais pas tous en CDI), 10 en apprentissage et 21 bénéficient de « postes financés dans le cadre de partenariats avec l’État (Plan pauvreté et Cordées de la prévention) », détaille la métropole. Des agents ayant la même expérience, la même formation, les mêmes diplômes se retrouvent traités différemment. Le CDD que Mélissa a signé à l'été 2020, sans savoir qu'elle était recrutée sur une enveloppe « bataillon de la prévention », lui offrait une rémunération mensuelle nette de 1 500 euros. « Mes collègues ayant le même profil que moi étaient à 1 800 euros. J'ai attribué ce différentiel aux primes », suppose-t-elle.

« Le fait que des postes sont financés sur des budgets spécifiques entraîne une grosse disparité entre agents au sein même des clubs de prévention, confirme Thomas Barby, secrétaire général de la CGT Métropole. On aimerait la titularisation de toutes et tous, mais on ne se fait pas d'illusions. Donc on a demandé à ce que ces contractuels soient prioritaires quand des postes se libèrent ». De fait, des postes se libèrent régulièrement du fait de l’épuisement des agents. « Je ne pouvais plus travailler comme ça, raconte Laetitia. J'ai été suivie par la médecine du travail et des psychologues. J’ai été licenciée pour inaptitude à la fonction publique territoriale, pas au métier d'éducatrice. Je le dis pour toutes celles et ceux de la prévention spécialisée que j'ai vu partir ou être déplacés ces dernières années à Toulouse. Il y en a eu beaucoup et on n'en a jamais trop parlé. »

Plusieurs témoignages recueillis pendant notre enquête confirment que les arrêts de travail et les burn-out se sont multipliés dans les clubs de prévention depuis deux ans. Selon nos informations, près d'une dizaine d'agents se sont trouvés dans cette situation ces derniers mois. Contactée par Mediacités, une personne ayant récemment quitté le domaine a préféré ne pas revenir sur cette séquence trop douloureuse. La Métropole évoque « l'investissement remarquable » des agents confrontés à « l'explosion de la souffrance psycho-sociale, notamment due à la crise sanitaire » et « souhaite saluer leur travail ». Un salut qui, pour beaucoup, ne suffit plus.