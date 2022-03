Si des aéroports comme Orly, Beauvais, Strasbourg ou Francfort ont interdit les vols de nuit, c'est encore loin d'être le cas à Toulouse. Chaque nuit, une vingtaine d'avions décollent ou atterrissent entre 23h et 6h du matin. « Entre 80 000 et 20 000 personnes sont exposées à leurs nuisances sonores selon que les avions passent par le sud ou par le nord », déplore Chantal Beer-Demander, présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de l'agglomération toulousaine (CCNAAT).

Un nouveau plan de protection du bruit dans l’environnement (PPBE) doit rentrer en vigueur dans les prochains mois. Il vise à réduire de 42 % les populations impactées par le bruit. Pourtant, la commission consultative de l'environnement (CCE) ne l'a adopté que de justesse (19 voix pour, 18 voix contre). Les collectifs de riverains s'y sont opposés, notamment car celui-ci ne prévoit pas d'étudier la possibilité d'un couvre-feu. « Pour des raisons de très forte pression de la société Aéroport Toulouse Blagnac et des industriels, la DGAC a refusé d’intégrer formellement le recours à l’étude du couvre-feu dans le PPBE, regrette Chantal Beer-Demander, présidente du CCNAAT. Seuls les élus du Sicoval et du Muretain, ainsi que la CGT, nous ont soutenus. Le Département, Toulouse Métropole et la Région ont voté pour. C'est une déception. »

Des mesurettes jugées inefficaces

Le plan, préparé par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) comprend 28 mesures « Ce sont des mesurettes, dont certaines ont déjà montré leur inefficacité. Il est mathématiquement impossible qu'elles suffisent pour baisser le bruit, s'agace Chantal Beer-Demander. Elles ne contiennent aucune limitation ou engagement de maîtrise du trafic aérien entre 22 heures et minuit. ATB offre toujours des réductions tarifaires pour augmenter le trafic sur cette période horaire et la compagnie Volotea persiste à y programmer ses vols « vacances ». De plus, Airbus a annoncé un retour des vols réguliers de Beluga XL sur cette période. Les élus disent qu'il faut faire confiance à la DGAC mais c'est déjà ce qu'ils disaient il y a dix ans et le bruit a augmenté depuis. »

S'ils ont voté pour le PPBE, le Département, Toulouse Métropole et la Région n'ont pas tout à fait la même position sur le sujet. Tout en notant « des points positifs dans ce projet », le conseiller départemental Julien Clotz relève que « l’étude du scénario du couvre-feu, pourtant demandé par une majorité des membres de la CCE ainsi que par le président du Conseil Départemental, n’a pas été mentionnée explicitement dans l’étude d’impact de l’approche équilibrée qui sera lancée en fin d'année ». Le Département demande que le couvre-feu « soit étudié, afin de restaurer la confiance entre les parties prenantes ». Cette position n'atténue qu'à moitié la déception du CCNAAT qui regrette que le Département n'ait pas « osé braver les autres collectivités pour demander que l'étude du couvre-feu soit intégrée au PPBE ».

Le couvre-feu en dernier recours

Représentée par Thierry Sentous sur ce dossier, Toulouse Métropole salut les « perspectives intéressantes » du PPBE pour « réduire la nuisance que subissent les riverains et les habitants de la Métropole, notamment en cœur de nuit », ainsi que « l'engagement formel de l'aéroport à poursuivre ses efforts pour réduire le nombre de vols en cœur de nuit ». Réaffirmant la promesse de « viser la disparition des vols commerciaux de passagers (la nuit, NDLR) », Toulouse Métropole remarque que « le couvre-feu n'est pas forcément le moyen le plus adéquat pour atteindre cet objectif » car cela « pénaliserait également les vols logistiques, notamment ceux qui sont essentiels pour les activités aéronautiques toulousaines. » Toulouse Métropole estime donc qu'il faut « identifier d'autres leviers, permettant de faire disparaître les vols non essentiels en cœur de nuit, c'est-à-dire les vols de passagers, souvent à bas prix ». Alignée sur les engagements de campagne de Jean-Luc Moudenc en 2020, Toulouse Métropole apparaît pourtant « sur le reculoir » aux yeux d'un CCNAAT « inquiet ».

Le collectif de riverains est plus dur avec la Région Occitanie. « Nous n'en attendons rien tant qu'elle sera représentée par la maire adjointe de Blagnac, car Stéphanie Sense ne se préoccupe que de l'économie et pas de l'environnement. Carole Delga est en train de se savonner la planche avec les riverains », tacle Chantal Beer-Demander. « Cette attaque est sans fondement, réagit la conseillère régionale Stéphanie Sense. Contrairement au CCNAAT, nous n'avons pas une analyse a priori de ce que donneront les premières mesures du PPBE. Nous y sommes favorables et nous serons exigeants sur leur mise en place. L'étude d’impact par approche équilibrée prévoit dans un premier temps d'évaluer leur impact, avant de proposer si nécessaire et en dernier recours des mesures de restriction, comme le couvre-feu. » Les vols de nuit ont encore de beaux jours devant eux.