C’est un petit logo orange que l’on voit sur de nombreux panneaux de chantier à Toulouse. Et pour cause, l’agence Taillandier Architectes Associés (TAA) est la plus importante de Toulouse en termes de chiffre d’affaires et la 22e en France, d’après le dernier classement du magazine spécialisé « d’a ».

Fondée en 1993 par Pierre‐Louis Taillandier, l’entreprise a presque triplé son chiffre d’affaires ces dernières années, passant de 3,2 millions en 2015 à 8,5 millions d’euros en 2022. À Toulouse, on compte parmi ses réalisations la réhabilitation des halles Latécoère, le nouveau parc des expositions ou encore la Cité internationale de l’université de Toulouse, inaugurée en octobre 2024. Un succès commercial indéniable, qui cache cependant une réalité sociale moins reluisante pour la soixantaine de salariés de l’agence.

Tenir pendant le Covid

Pour s’en rendre compte, il faut remonter le temps de quelques années. Grâce à plusieurs sources concordantes, Mediacités a pu retranscrire le contenu d’une réunion de crise, organisée au lendemain du premier tour des municipales 2020. Lundi 16 mars, au matin, Pierre‐Louis Taillandier rassemble ses troupes. Le Covid‐19 déferle sur la France. Emmanuel Macron n’a pas encore déclaré la guerre au virus et le confinement n’est pas encore annoncé. D’après « plusieurs échos différents », l’architecte mise sur une fin de la pandémie à la mi‐mai.

D’ici là, il faut tenir. « Une fois qu’on a mis en sécurité les salariés, reste la sécurité de l’entreprise », observe‑t …