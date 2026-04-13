Les 300 promesses de Jean‐Luc Moudenc pour son mandat 2026–2032

Empêcher la gauche d’accéder au Capitole, c’était la principale promesse de Jean‐Luc Moudenc pendant la campagne municipale. Promesse tenue puisque le candidat sortant a été largement réélu le 22 mars dernier face au député insoumis François Piquemal, grâce à la mobilisation de son électorat, au report des voix de l’extrême droite et à celui d’une partie des électeurs de gauche farouchement opposés à LFI. Le maire divers droite de Toulouse va donc pouvoir s’atteler à la mise en œuvre de son nouveau programme durant les six ou sept prochaines années.

Au fil des conférences de presse, auxquelles Mediacités n’était pas convié, Jean‐Luc Moudenc a martelé ses priorités : « le progrès pour l’avenir », « l’ordre au quotidien » et « la protection de l’identité toulousaine ». Parfois vagues, ces thématiques ont été déclinées en 85 mesures, égrainées au compte‐gouttes dans les communiqués de presse et mises en ligne progressivement entre le 10 février et le 10 mars, sur le site de campagne du candidat.

Assortie pour chaque thématique de son bilan, la présentation y était moins claire que sur celles de ses adversaires Piquemal et Briançon, mais les électeurs n’en ont apparemment pas tenu rigueur au candidat sortant.

Alors qu’elles s’annonçaient bien moins nombreuses qu’en 2020, un paquet bien plus important de promesses a été rendu public très tardivement. Ce n’est en effet que le 20 mars, à 22h13, que 220 mesures ont été mises en ligne « quartier par quartier » par l’équipe du candidat. La liste officielle est plus longue. Mais on y retrouvait, par exemple, onze fois la promesse de « mettre en place un plan anti‐moustiques », ou encore, neuf fois l’assurance que la ligne C du métro allait bien arriver dans les quartiers concernés. Par souci de simplification, Mediacités a fait le choix de fusionner ces promesses démultipliées.

Pour plus de clarté, nous les avons également rangées par thématiques. Entre urbanisme, mobilités, environnement, sports et loisirs, sécurité, action sociale, santé, économie, logement, culture, éducation et citoyenneté, il n’a pas toujours été facile de faire des choix. Notre classement est donc susceptible d’être modifié à l’avenir.

L’urbanisme au sommet

En attendant la mise en ligne d’un site dédié dans le cadre de la version 2.0 de notre Radar des promesses de campagne 2020, Mediacités vous propose cette visualisation exclusive des 305 promesses de Jean‐Luc Moudenc.

Contrairement à ce que sa campagne basée sur l’ordre et la peur laissait penser, la sécurité occupe une place secondaire dans ce programme. Avec 26 mesures, elle ne représente même pas 10 % du tableau final. Peu nombreuses, elles risquent de coûter cher. Le renforcement des effectifs de police à 500 agents devrait engendrer un surcoût d’au moins huit millions d’euros par an, tandis que l’installation de 1 380 nouvelles caméras de vidéosurveillance devrait couter entre 23 et 35 millions d’euros selon les aides de l’État.

Avec près de 90 mesures, l’urbanisme est la priorité du nouveau mandat. Aucun grand projet d’ensemble n’est mentionné comme l’étoile verte proposée par feu La Gauche Unie, mais une myriade de projets. Au programme : réaménagement de rues, de places (Les Carmes, Jeanne d’Arc, Dupuy, Occitane, Russel, ou encore de celle de L’Indépendance), et développement et extension des cœurs de quartier. Sont également prévus, la construction d’une ombrière sur la place de la Cité de l’Hers, l’utilisation de l’IA pour coordonner les chantiers (sans plus de précision), et l’implication des enfants pour concevoir la ville à leur hauteur. Mobilités et environnement Les transports sont la deuxième thématique en nombre, avec plus de 40 mesures promises. Sur les 300 kilomètres du Réseau express cyclable (Rev), 145 ont été construits sous son mandat de président de Toulouse Métropole. C’est moitié moins que l’objectif du mandat précédent. En conférence de presse, Jean‐Luc Moudenc s’est engagé à terminer le reste avant la prochaine élection. Il promet aussi le doublement capacitaire de la ligne B du métro (quatre wagons au lieu deux et d’étudier le prolongement du Téléo jusqu’à Basso Cambo. Encore un investissement massif qui profitera plus aux Toulousains qu’aux autres habitants de la métropole. L’environnement complète ce podium avec près de 40 mesures promises. Ce foisonnement s’explique en partie par la déclinaison quartier par quartier de l’objectif de 200 000 plantations d’arbres. S’y ajoutent la création de jardins partagés ou encore de parcs à la Cartoucherie, Lalande et aux Raisins. Sur le plan énergétique, Jean‐Luc Moudenc se donne pour objectif de doubler la production d’énergie solaire locale à l’horizon 2032, une promesse déjà faite et tenue en 2020. Des promesses vagues Dans ce programme, certaines promesses sont vagues, à l’instar de « renouveler le cycle des grandes expositions, en accueillant des expositions d’artistes majeurs et populaires », qui ne précise ni les musées visés ni la définition de ce qu’est un artiste majeur et populaire. Plusieurs établissements de la ville proposent déjà de « grandes expositions », à commencer par le musée des Abattoirs. L’objectif à atteindre n’étant pas quantifié, il semble difficile de ne pas le remplir. De même, la promesse d’un « soutien indéfectible à nos industries aéronautiques, spatiales et de défense et à notre esprit d’innovation » ne s’accompagne d’aucune précision sur les moyens de ce soutien. Elle sera donc potentiellement invérifiable. En matière d’urbanisme, la protection de l’identité de deux quartiers (l’un des piliers du programme de Protégeons l’avenir de Toulouse), à savoir Lafourguette‐Oncopole et Lardenne, s’apparente, elle aussi, à une incantation difficile à mesurer sur le terrain. Les promesses qui n’engagent pas à grand‐chose Certaines promesses ne mangent pas de pain, lorsqu’elles consistent à faire une demande à l’État, qui y donnera suite ou non. C’est le cas quand le candidat s’engage à « demander l’interdiction des manifestations en centre‐ville en cas de risque de trouble à l’ordre public » pour « protéger nos commerçants », ou à « demander plus d’effectifs de police nationale, de magistrats et de greffiers ». Si ce type de sollicitations expriment bien des intentions, elles ne garantissent pas d’être suivies d’effets. Commode donc, pour une promesse. Par ailleurs, assurer l’arrivée du métro dans les quartiers de Ormeau, Limeyrac‐Côte Pavée, Marengo, Minimes, Montaudran, Pont Jumeaux, Raisins ou encore Saint‐Martin‐du Touch, ne paraît pas risqué. La question demeure plutôt de savoir si la date promise – fin 2028 – sera tenue. Et sur ce sujet, rien n’est moins sûr… Dans le même registre, promettre d’installer une ombrière au Zénith ne coûte pas grand‐chose, sachant que le projet est déjà bien engagé, et présent dans le « rapport développement durable » de 2025. Encore mieux, promettre la mise en place d’un cadastre solaire, alors que celui‐ci existe déjà… Enfin, certaines promesses sont devenues des Arlésiennes, comme celle de la création d’un auditorium. Promis depuis 2014, pour doter l’Orchestre du Capitole, l’équipement n’a toujours pas vu le jour, après l’abandon du projet prévu dans l’ancienne prison Saint‐Michel. Mais Jean‐Luc Moudenc promet désormais qu’il naîtra dans le quartier en plein essor de Montaudran. Les promesses clivantes Alors qu’elle n’est qu’une thématique secondaire, en nombre de propositions, c’est dans le champ de la sécurité que les promesses clivantes sont les plus nombreuses.

Dans les propositions par quartiers, on trouve ainsi la « lutte contre les nuisances provoquées par les marginaux violents ou menaçants », à la fois du côté de Bourse – place Occitane – Carmes, et du côté Saint‐Cyprien sur la rive gauche. Cette mission incombera à l’ancien directeur de la Caisse des allocations familiales, Jean‐Charles Piteau, dont le titre de délégation est « lutte contre les nuisances liées à la marginalité, aux squats et aux campements ». Bien que les contours de sa délégation soient encore flous, il aura peut‐être aussi pour tâche de « poursuivre la lutte contre les occupations illégales » dans les quartiers de Lafourguette – Oncopole, La Cépière – Beauregard, La Terrasse, ou encore Ginestous – Sesquières. Jean‐Luc Moudenc promet aussi de « reconduire les arrêtés anti‐prostitution » dans les quartiers de Barrière‐de‐Paris, Minimes, Raison et Ponts‐Jumeaux. … Et une promesse mensongère Parmi les 85 promesses à l’échelle de la commune, l’une d’elles consiste à « maintenir la tarification sociale et solidaire adaptée aux revenus et à la situation de chaque foyer pour la cantine, les Claé et les accueils de loisirs, ainsi que la gratuité pour la cantine et le Claé des plus précaires ». Certes, la tarification toulousaine est adaptée aux revenus des foyers (répartie selon onze tranches), mais la gratuité a été supprimée en 2015 par Jean‐Luc Moudenc lui‐même. Les foyers les plus modestes, dont les revenus mensuels ne dépassent pas les 900 euros, paient entre 1 euro et 1,10 euro par repas (selon s’ils ont un ou plusieurs enfants). Promettre de maintenir une mesure déjà supprimée, le procédé a quelque chose d’ubuesque ! Les promesses consensuelles Mais à côté de ces propositions clivantes, d’autres paraissent bien plus consensuelles, y compris en matière de sécurité. Ainsi, le maire de Toulouse promet de « continuer et amplifier les campagnes pour sensibiliser sur le consentement, les violences conjugales, le harcèlement de rue et les VSS ». Pour ce faire, il compte « mettre en place des équipes d’ambassadeurs sur les VSS, notamment jeunes et étudiants, qui interviendront dans les universités lors des temps festifs et d’intégration, ou auprès des clubs sportifs », ou encore « poursuivre la formation aux VSS des agents de la mairie et de la métropole, notamment ceux en contact direct avec le public, comme les agents d’accueil et les policiers municipaux, pour qu’ils puissent identifier et agir rapidement ». De la même manière, majorité et opposition municipale pourront s’entendre sur la promesse de créer un nouveau tiers‐lieu dédié aux familles monoparentales « pour les aider à accéder à leurs droits et les accompagner dans la parentalité », ou encore sur la création de nouvelles places de crèche dans les quartiers qui en ont besoin. Les divergences politiques s’estompent aussi quand il s’agit de mettre en place un marché de plein vent à Barrière de Paris (encore que François Briançon proposera peut‐être de créer un marché couvert) ou bien d’ouvrir des jardins publics dans des quartiers qui en sont dépourvus, comme aux Arènes Romaines et sur l’avenue de Grande‐Bretagne. De même, les nombreux projets de végétalisation (route d’Espagne, allée des Demoiselles, etc) et d’aménagements urbains visant une meilleure cohabitation entre usagers (vélo, piétons…) et un meilleur partage de l’espace public, notamment autour de la rue Béteille (quartier Bonnefoy) ont également de bonnes chances de faire consensus. Par rapport à 2020 ? Sur un peu moins de 300 promesses faites en 2020, Jean‐Luc Moudenc en a appliqué seulement 129 (plus 64 en partie). En matière de sécurité, l’une de ses priorités de campagne déjà, seules sept des 17 promesses ont été réalisées en 2026. Si l’augmentation du nombre de policiers nationaux et de caméras de vidéosurveillance ont bien été au rendez‐vous, la présence de la police municipale aux abords des écoles est restée timide, et le retour à la tranquillité dans les quartiers troublés n’a pas vraiment fait ses preuves. Le maire divers droite (ex‐LR) a également abandonné l’idée d’une unité spéciale de pacificateurs municipaux ou encore celle d’avoir des caméras dans toutes les rames de métro. Pour ce mandat, il en promet plutôt une par école. Et prévoit le déploiement d’une « brigade de sécurité Tisséo armée pour lutter contre les violences, notamment sexistes et sexuelles (VSS) dans les transports en commun ». Là où l’urbanisme et les mobilités n’ont pas été un franc succès (respectivement douze promesses tenues sur 24 et à peine seize sur 43 promesses dans le domaine le plus ambitieux en nombre de promesses), Jean‐Luc Moudenc décide pourtant de mettre le paquet pour ce nouveau mandat. S’il n’améliore pas son taux de réussite, on peut s’attendre à ce qu’un peu moins de la moitié de ces engagements soient tenus d’ici la fin du mandat. Verdict dans six ou sept années.