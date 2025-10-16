Le bizutage et ses dérives perdurent à la fac de médecine de Toulouse

La faculté de médecine de Toulouse avait affirmé sa volonté de resserrer les boulons. Le 25 septembre dernier, après un bizutage dans la forêt de Bouconne, trois de ses étudiants étaient hospitalisés, dont une en urgence absolue. Pas de quoi émouvoir les étudiants en médecine qui poursuivent leur programme de rentrée comme si de rien n’était.

Cette fois, c’est une soirée « open‐bar » – « OB » pour les initiés – qui est organisée par l’association des carabins toulousains pour le critérium (ACTC), une association officiellement reconnue par l’Université de Toulouse. La pratique est pourtant illégale depuis 2009. L’article L3322‑9 du Code de la santé publique est très clair : il est interdit de « vendre à titre principal contre une somme forfaitaire » des boissons alcooliques à volonté. Les organisateurs encourent une amende de 7 500 euros.

Alcool à volonté pour 20 euros

La soirée est pourtant prévue ce vendredi soir au Tropical Club, sur la base de loisirs de Sesquières. Plus de 400 personnes, issues des filières de médecine, de pharmacie et de dentaire, sont attendues. Concrètement, moyennant un forfait de 20 euros, les étudiants pourront consommer de l’alcool à volonté.

Dans des vidéos de ces étudiants toulousains que nous nous sommes procurées, les différentes étapes d’un « OB » sont explicitement illustrées par l’association elle‐même. On y voit des étudiants remplissant des cuves de plusieurs dizaines de litres avec des bouteilles d’alcool fort, le plus souvent …