Affaire Moudenc : Ces proches du maire de Toulouse soupçonnés par la justice de complicité de détournement de fonds publics

Marion Lalane‐de‐Laubadère, Sacha Briand, Pierre Esplugas‐Labatut, Julie Escudier et Jean‐Michel Lattes… Pendant la campagne municipale de 2020, ces élus toulousains auraient donné des instructions à des collaborateurs de cabinet du maire, mobilisés pendant leur temps de travail au profit du candidat Jean‐Luc Moudenc. Ils auraient aussi, pour certains d’entre eux, sollicité des fonctionnaires territoriaux pour nourrir les arguments du candidat de droite.

C’est pour avoir franchi cette ligne rouge qu’ils apparaissent dans la plainte pour détournement de fonds publics et financement illégal de campagne visant le maire de Toulouse, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire sous l’égide de la procureure de la République, Clémence Meyer. Ils sont accusés par Anticor « d’avoir apporté leur concours au système mis en place par Monsieur Moudenc, en ce qu’ils ont également donné des instructions aux collaborateurs de cabinet de Monsieur Moudenc ». Selon l’association anticorruption, ce concours « pourrait permettre de caractériser l’infraction de complicité de détournement de fonds publics ».

Cette plainte repose sur des dizaines de documents (échanges de courriels, de SMS, notes et agendas) auquel Mediacités a pu avoir accès par ses propres investigations et enquête depuis des mois. De tous les élus contactés par nos soins pour s’expliquer, seul Sacha Briand nous a répondu pour indiquer qu’il ne souhaitait pas faire de commentaire. Ils sont à ce jour présumés innocents.

Un système bien rodé

Un échange de courriels datés de mars 2020 illustrerait parfaitement comment les colistiers de Jean‐Luc Moudenc auraient participé au système. Lundi 2 mars, à 17h36, une journaliste de France 3 écrit à l’adresse officielle du candidat Moudenc (jlm@moudenc2020.fr). Elle veut l’interroger sur son bilan et son programme en matière de langue et de culture occitane.

À 17h38, la collaboratrice de cabinet chargée de la gestion de cette adresse transfère la demande à son collègue responsable du programme « projet pour Toulouse ». À 17h40, celui‐ci se décharge du dossier en l’envoyant à Pierre …