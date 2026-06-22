Une série de décès qui interroge dans une résidence pour personnes handicapées près de Toulouse

Le 30 mars 2025, Sarah, 28 ans, est décédée d’un choc septique à la Clinique d’Occitanie à Muret. Depuis 2015, elle était résidente à la Maison d’accueil spécialisée (Mas) Concorde de Saint‐Lys, un établissement d’accueil de personnes handicapées, géré par l’association Apeihsat. Les conditions de sa mort sont dénoncées par sa famille, en particulier l’absence d’informations de la part de l’établissement, comme en a fait état La Dépêche du Midi en février dernier.

La jeune femme avait d’abord été hospitalisée une première fois, sans que ses proches n’en soient informés. D’après la sœur de la victime, la famille n’aurait été prévenue qu’à la deuxième hospitalisation de Sarah. « On a été la voir deux fois à la Mas après sa première hospitalisation, personne ne nous a rien dit, alors qu’ils avaient nos numéros de téléphone à jour », affirme‐t‐elle à Mediacités. Interrogée à ce sujet, la direction n’a pas souhaité s’exprimer.

Avant la dégradation de l’état de santé de Sarah conduisant à son décès, sa famille assure que la Mas a fait preuve de « négligences » concernant l’hygiène de la jeune femme, qui avait des antécédents infectieux. Une plainte a été déposée par la famille, en janvier 2026, pour « non‐dénonciation de mauvais traitements sur personne vulnérable » et « homicide involontaire ».

Trop de décès ?

Sarah fait partie des cinq personnes décédées l’an dernier à la Mas Concorde, selon le rapport d’activité 2025 de la structure, que nous avons pu consulter. Des chiffres semblables à ceux des deux années précédentes : en 2024, on dénombrait six décès, et cinq en 2023, dans un établissement qui compte une soixantaine de résidents.

De tels chiffres sont‐ils normaux ? « Cela fait beaucoup, même s’il est toujours difficile d’établir les liens de cause à effet », observe Odile Maurin, présidente de l’association Handi‐Social et ex‐élue d’opposition à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole (voir l’encadré).

Peu de travaux existent sur la question. D’après le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, l’étude la plus récente sur le sujet remonte à 2013. Selon celle‐ci, les structures d’accueil de personnes handicapées de type Mas comptaient alors en moyenne 1,3 mort par an. La Mas de Saint‐Lys paraît donc bien au‐dessus de la moyenne nationale.

Des résidents âgés

Contrairement aux pratiques habituelles dans le domaine médical, l’établissement ne s’est pas recroquevillé face aux questions de Mediacités. Sa directrice, Sylvie Lacoste‐Mans, nous a même ouvert ses portes. « Depuis que je suis arrivée il y a huit ans, on a entre trois et cinq décès chaque année », confirme‐t‐elle. Cette mortalité serait, selon elle, liée au profil des personnes accueillies dans l’établissement, dont « beaucoup sont polyhandicapées et très fragiles ».

Par ailleurs, 46 % des personnes accueillies ont 50 ans et plus. « On a une population assez âgée, sachant qu’il faut rajouter au moins dix ans à ces personnes, par rapport à quelqu’un de valide. Il n’y a rien qui nous alerte sur les causes de ces décès », assure‐t‐elle. La directrice en veut pour preuve les âges des personnes décédées sur ces trois dernières années : neuf d’entre elles sur seize avaient 60 ans ou plus.

Sans tirer de conclusions hâtives, ces décès surviennent dans un contexte général marqué par des inquiétudes sur le plan sanitaire. Outre le décès de Sarah, l’établissement est sous le feu des projecteurs depuis un an à suite à la publication de plusieurs articles de La Dépêche concernant une autre situation particulière.

La famille d’un jeune homme polyhandicapé de 25 ans, Mathieu, accuse les équipes de la Mas de l’avoir enfermé dans sa chambre de manière prolongée. Atteint d’une maladie rare, il aurait été confiné quelques semaines après son intégration, en 2024, « pendant plus de vingt heures par jour, sans raison médicale justifiée », selon sa famille.

Une plainte, dont le motif le plus significatif était la « séquestration » a été déposée. De son côté, l’établissement pointe les « crises de violence » du jeune homme concerné, qui représenteraient une menace pour le personnel. Depuis les articles publiés dans le journal de la famille Baylet, les relations entre les deux parties sont devenues très conflictuelles, et le dossier est entre les mains de la justice.

Sylvie Lacoste‐Mans, la directrice de la Mas, refuse de s’étendre sur ces deux affaires. « Si les autorités nous demandent des comptes, on pourra justifier un certain nombre de choses », nous répond‐elle simplement.

Une gestion des médicaments qui interroge

Un point revient irrémédiablement sur la table : la question des médicaments, comme en témoignent les deux affaires citées plus haut. « Mathieu aurait pu faire partie de [la] liste [des personnes décédées]… », indique sa mère, Maryse Delebecque, qui est aussi sa tutrice. Elle fait référence à un incident qui s’est produit le 17 novembre 2025, dont les conséquences auraient pu être dramatiques.

« Ce jour‐là, Mathieu s’est vu administrer par erreur sept médicaments qui ne lui étaient pas destinés, en plus des siens. Plus de douze heures après les faits, seule une information succincte m’a été communiquée et je n’ai eu connaissance de l’ensemble des circonstances que 72 heures plus tard. L’électrocardiogramme réalisé par la Mas au moment de l’incident a montré une altération de son activité cardiaque. D’après les dires de la l’établissement, il y a eu un appel au 15 et au centre antipoison, mais il n’a pas été envoyé à l’hôpital », regrette‐t‐elle. Un incident que reconnaît Sylvie Lacoste‐Mans : « Ça ne devrait pas arriver, mais pour autant, l’erreur est humaine. »

S’agissant de Sarah, la plainte déposée par sa famille pointe des « négligences graves ayant conduit au décès » : notamment une sédation « excessive masquant les signaux d’alerte », alors que la jeune femme était sujette à des infections récurrentes. Une sédation qui aurait été « maintenue malgré les alertes d’un médecin du CHU de Toulouse », en 2022 et en 2024, ajoute la plainte. Selon des documents que nous avons pu consulter, ce professionnel décrivait une patiente « hypotonique, somnolente », et suggérait à plusieurs reprises de « réduire légèrement la posologie d’un traitement sédatif ».

La Mas Concorde a fait l’objet d’une inspection inopinée de l’Agence régionale de santé Occitanie (ARS) en mars 2025, au cours de laquelle « il n’a pas été identifié de situation de maltraitance aux jours de la mission », note l’autorité sanitaire dans son rapport, que s’est procuré Mediacités. Elle a toutefois relevé vingt écarts, notamment sur la gestion des médicaments : des modalités de préparation et de distribution des médicaments « pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires de vigilance, constituant un risque majeur d’atteinte à la qualité et à la sécurité de [ces étapes] ».

L’ARS constate également que « l’intégralité du circuit du médicament ne répond pas aux dispositions réglementaires qui définissent la chaîne de savoir‐faire technique et clinique », enjoignant la Mas à « garantir la qualité et la sécurité de la politique du médicament au moyen d’une procédure écrite attestant de la qualité, de la sécurité des soins, de la pharmaco‐vigilance et de la gestion des risques ».

Sylvie Lacoste‐Mans assure que ces problèmes ont été résolus, depuis. « On a fait réaliser un audit par des pharmaciens indépendants pour évaluer les choses à améliorer, sur six mois. Par exemple, on met en place une formation pour les professionnels », précise‐t‐elle.

Suite à l’inspection de mars 2025, une visite d’effectivité a été réalisée en avril 2026. « À l’issue, un seul point a été relevé oralement, au sujet de l’organigramme qui n’était pas nominatif », avance Sylvie Lacoste‐Mans. Les conclusions écrites, elles, n’ont pas encore été communiquées par les autorités sanitaires. Et sur le plan judiciaire, les responsabilités dans la mort de Sarah doivent encore être établies.

« Des lieux de privation de liberté » « Quand les personnes sont accompagnées dans de bonnes conditions, elles ne meurent pas si jeunes », avance Odile Maurin, en référence au décès de Sarah. De manière générale, l’association Handi‐Social dénonce l’institutionnalisation des personnes handicapées, qui serait maltraitante en soi : « La France continue de promouvoir des structures qui sont apparentées à des lieux de privation de liberté par le sous‐comité des Nations Unies pour la prévention de la torture (p57‐58). Ces lieux ne favorisent pas l’autonomie des personnes, à partir du moment où elles vivent avec des personnes qu’elles n’ont pas choisies, avec des horaires, des sorties, des repas qui leur sont imposés, etc. », pointe Odile Maurin. Handi‐Social et d’autres collectifs militants, comme le collectif lutte et handicaps pour l’égalité et l’émancipation (CLHEE), défendent une « désinstitutionnalisation ». « Dans ces structures, la prise en charge n’est, par principe, pas faite de manière individuelle. Or, il existe d’autres solutions. La Suède, par exemple, a fermé des institutions, assure Mathilde F., membre du CLHEE. Les personnes handicapées ont leur domicile, soit dans leur famille, soit dans leur propre logement. Dans les deux cas, elles ont un accompagnement adapté, assuré par des professionnels, 24h/24. Depuis, l’espérance de vie de ces personnes a largement augmenté dans le pays. Ce n’est pas infaisable. »

Après avoir reçu notre demande d’entretien, la directrice de la Mas Concorde, Sophie Lacoste‐Mans, a tenu à nous recevoir sur place pour nous faire visiter l’établissement. Cette opération de transparence avait pour objectif de nous présenter « de manière la plus objective et complète possible les modalités d’accompagnement », comme elle nous l’a indiqué par courriel. Dans les locaux, spacieux et lumineux, les résidents étaient souriants, mais nous n’avons pas eu l’occasion de discuter avec eux. La visite – rapide – était cadencée par la directrice, ce qui nous a seulement permis d’acquérir un aperçu superficiel de l’établissement.

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