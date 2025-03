Depuis janvier 2025, on en a la triste certitude : à Lyon aussi [lire plus bas], l’eau potable est contaminée par au moins un PFAS qui répond au nom de TFA, ou acide trifluoroacétique pour les chimistes. Contrairement aux habitants du sud de l’agglomération qui vivent en aval des industriels Arkema et Daikin, du côté de Givors ou Solaize par exemple, les Lyonnais avaient jusqu’ici été épargnés par des teneurs élevées en « polluants éternels » à la sortie du robinet. Ou plutôt : ils pouvaient penser avoir été épargnés. Ce n’est plus le cas.

Les eaux du champ captant de Crépieux‐Charmy, jusqu’ici réputées d’une excellente qualité et qui alimentent la quasi‐totalité de la métropole de Lyon, contiennent du TFA. Entre 550 et