La France, « complice éternelle » du scandale des PFAS ? Les associations environnementales Notre Affaire à tous, Bloom et Générations futures, ainsi que six particuliers [lire plus bas], attaquent l’Etat français devant la justice administrative. Leur démarche vise à faire reconnaître la « carence fautive » des pouvoirs publics dans la contamination aux « polluants éternels » de la terre, de l’eau ou encore de l’air, par des industriels comme Arkema et Daikin, dans le cas de la vallée de la chimie. L’avocat Antoine Clerc (cabinet Hélios) mène cette procédure inédite par
Scandale des PFAS : « Dès la fin des années 2000, l’Etat avait une connaissance suffisante des risques pour agir »
Trois associations ambitionnent de faire condamner la France pour son inaction, pendant des années, face à la contamination industrielle de l’environnement aux « polluants éternels ». L’avocat Antoine Clerc, chargé de la procédure, détaille pour Mediacités les motivations de cette action inédite et ses chances d’aboutir.