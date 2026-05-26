Scandale des PFAS : « Dès la fin des années 2000, l’Etat avait une connaissance suffisante des risques pour agir »

La France, « complice éternelle » du scandale des PFAS ? Les associations environnementales Notre Affaire à tous, Bloom et Générations futures, ainsi que six particuliers [lire plus bas], attaquent l’Etat français devant la justice administrative. Leur démarche vise à faire reconnaître la « carence fautive » des pouvoirs publics dans la contamination aux « polluants éternels » de la terre, de l’eau ou encore de l’air, par des industriels comme Arkema et Daikin, dans le cas de la vallée de la chimie. L’avocat Antoine Clerc (cabinet Hélios) mène cette procédure inédite par