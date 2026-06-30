Pollution des rivières : mais que fait la justice environnementale ?

Pesticides, métaux lourds, médicaments, substances chimiques industrielles… En France, près de 1700 fleuves et rivières sont contaminés par ces substances invisibles et nocives pour notre santé. Soit 75% des cours d’eau pour lesquels les mesures sont disponibles. Le tout dans une relative impunité des responsables de cette pollution. C’est ce que montrent les enquêtes et la carte inédites publiées par Mediacités et que notre partenaire MOB, le média de la démocratie, vous résume en vidéo.

Une enquête réalisée pour Mediacités par les collectifs We Report et Mémoire Vive, avec le soutien du Fonds pour une presse libre.

Retrouvez la cartographie interactive et l’ensemble de nos enquêtes sur la pollution des cours d’eau d’eau français :