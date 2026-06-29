Arsenic et métolachlore, la Garonne et son cocktail de polluants

Une enquête de Mediacités et Reporterre permet de visualiser pour la première fois l'ampleur de la pression exercée par les micropolluants en France, et notamment autour de Toulouse.

« La Garonne est viola », dit la chanson des supporters du TFC. Elle est surtout polluée à l’arsenic et au métolachlore. Selon les données publiques des stations de surveillance, les seuils de ces polluants sont dépassés dans le grand fleuve du sud‐ouest.

À quelques kilomètres de l’Espagne et de la source pyrénéenne, la première station de surveillance, située à Fos (Haute‐Garonne), indique une concentration de 2,53 microgrammes d’arsenic par litre d’eau (μg/L). En aval, la concentration de ce polluant naturellement présent dans les sols et très utilisé dans l’industrie jusqu’à sa quasi‐interdiction, décroît petit à petit. À Roquefort‐sur‐Garonne, elle n’atteint plus que 0,86 μg/L. C’est à peine plus que le seuil de 0,83 μg/L en dessous duquel on considère que l’arsenic présent dans l’eau n’a pas d’effet indésirable.

https://www.mediacites.fr/enquete/national/2026/06/29/1700-rivieres-sous-pression-la-carte-inedite-de-la-pollution-chimique-des-cours-deau-en-france/

Plus en aval, les concentrations remontent : 1,5 μg/L à Cazères, 1,57 μg/L à Marquefave et 1,46 μg/L à Toulouse. C’est là que la tumultueuse Garona se charge d’un autre polluant présent en excès : le métolachlore qu’on retrouve à 0,104 métolachlore μg/L.