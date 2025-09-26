Flottille pour Gaza : « Nous mettons Toulouse du bon côté de l’histoire »

Trois Toulousains naviguent actuellement avec la flottille internationale faisant route vers Gaza. Parti de Sicile sur un voilier de 15 mètres, le secrétaire générale de la CGT 31 Cédric Caubère a été rejoint au large des côtes crétoises, jeudi 25 septembre, par le député LFI François Piquemal et le médecin toulousain Khaled Benboutrif, partis de Grèce sur un autre navire. Mediacités a contacté deux d’entre eux pour savoir comment se déroulait leur périple alors que plusieurs navires ont été pris à partie par des drones durant des attaques nocturnes.

Avez‐vous été témoin de ces attaques aériennes ?

Cédric Caubère : Nous avons été aux premières loges. Dans la nuit de mercredi à jeudi 25 septembre, les attaques ont duré deux heures. On a vu des projectiles filer dans le ciel, puis des détonations. La voile d’un navire a été arrachée. Il y aurait pu avoir des blessés ou des gens à la mer. Il y a aussi eu des brouillages radio et des bombardements de gaz irritants. Nous avons été obligés de nous abriter près des côtes crétoises pour nous réfugier dans les eaux territoriales grecques.

François Piquemal : Nous n’avons pas eu d’attaques de drones [son navire n’avait pas encore rejoint la flottille, NDLR], mais nous avons repéré des drones d’observation. L’hypothèse d’une attaque se renforce chaque nuit …