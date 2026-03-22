A partir de 20h découvrez tous les résultats des élections municipales 2026 à Toulouse et dans sa métropole sur notre carte interactive ci‐dessus

Cliquez sur une zone pour voir les résultats. Mise à jour toutes les 5 minutes.

Les enjeux clés du second tour des municipales à Toulouse et dans la métropole Jean‐Luc Moudenc rempilera‐t‐il pour un troisième mandat ?

Le maire sortant peut‐il rattraper son retard de 24 000 voix face aux scores cumulés de François Piquemal et François Briançon au premier tour ?

La liste d’union des gauches parviendra‐t‐elle à mobiliser les abstentionnistes pour compenser la possible érosion des électeurs de centre gauche et l’éventuel report des voix d’extrême droite sur le maire sortant ?

Toulouse deviendra‐t‐elle la première des dix plus importantes villes françaises à être dirigée par un maire insoumis ?

Dimanche 22 mars – 13 h – Des électeurs égarés

Conséquence des modifications de la carte électorale décidées par la mairie, des habitants du quartier d’Empalot ne savent pas que leur bureau de vote a changé d’endroit. Pour certains de ces électeurs, il n’est plus situé à l’école Léo Lagrange, mais au gymnase Jean Moulin, de l’autre côté du périphérique à 25 minutes à pied ou en transports en commun.



Un parcours difficile pour certaines personnes, notamment âgées, qu’une petite équipe de militants de gauche s’emploie à aider. Lucie, Stéphane et Simon (écologiste et colistier le l’union des Gauches) se sont réunis dès 10 h ce matin pour orienter les personnes à la recherche de leur bureaux de vote et les accompagner en voiture si besoin.



« On a redirigé une dizaine de personnes depuis ce matin et j’ai amené 3/4 personnes entre 60 et 80 ans, explique Lucie, 59 ans. Les gens n’ont pas été informés du changement définitif de leur bureau de vote. Le dernier couple que j’ai amené avait déjà voté au gymnase Jean‐Moulin, mais pensait que c’était exceptionnel. »



L’équipe de Demain Toulouse – La Gauche Unie a pourtant tenté de prévenir la situation : « vendredi, on collé des affichettes avec des QR codes à l’entrée des immeubles pour informer du bureau de vote, précise Stéphane, 59 ans. Notre démarche, c’est de proposer des véhicules pour que tout le monde puisse voter », ajoute celui qui avait soutenu Archipel Citoyen en 2020.

Dimanche 22 mars – 12h30 – la participation en hausse à Toulouse

La participation est en hausse de trois points à Toulouse, avec 19,73 % de participation à 11h. Elle s’élève à 34,02 % dans le bureau de vote 246, à l’école élémentaire La Terrasse, dans l’est de la commune. Au premier tour, 65,5 % des inscrits avaient pris part au vote, à 49 % pour le maire sortant.

A l’inverse, seulement 6,38 % des inscrits se sont déplacés dans le bureau 102, situé à l’école maternelle Didier Daurat, à la Reynerie. Au premier tour, 15,7 % des électeurs s’étaient mobilisés, majoritairement en faveur de François Piquemal.

Dimanche 22 mars – 12h20

La participation en légère baisse en Haute‐Garonne à midi Le taux de participation à midi est en légère baisse dans le département pour ce second tour des élections municipales, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Il atteint 19,2% contre 19,62% dimanche dernier, lors du premier tour. A l’échelle nationale, le taux de participation à midi s’élève à 20,33%. C’est, là aussi, légèrement supérieur à la semaine dernière à la même heure : 19,53%.

Dimanche 22 mars – 11h45

Et l’abstention dans tout ça ?

Dans un petit quart d’heure, les premiers chiffres de l’abstention seront communiqués par la préfecture. Aura‐t‐on plus voté que la semaine dernière à la même heure ? La fusion Piquemal – Briançon aura‐t‐elle eu un effet sur la mobilisation des électeurs ? Réponse (encore très partielle) dans quelques minutes. D’ici là, on vous propose de regarder plus précisément ce qu’il s’est passé la semaine dernière à Toulouse.

Avec 56,6 % de participation, 158 977 électeurs et électrices ont pris part au vote le 15 mars. C’est plus qu’au premier de 2014, dernière élection municipale comparable, celle de 2020 ayant été perturbée par le covid.

Plus de 120 000 inscrits sur les listes électorales se sont tout de même abstenus. C’est particulièrement vrai dans plusieurs bureaux du Grand Mirail, de Bagatelle, la Faourette, Empalot, Ginestous et les Izards, où deux électeurs sur trois ne se sont pas rendus aux urnes. ;

Globalement, l’abstention s’accroît à mesure que l’on s’éloigne de l’épicentre de la commune. Les périphéries sont particulièrement concernées : un électeur sur deux n’a pas voté dimanche 15 mars.

Pour en savoir plus sur l’abstention à Toulouse et les réservoirs de voix des candidats, nous vous conseillons la lecture de cet article détaillé :

Un point à noter, en tout cas : aux derniers scrutins municipaux, les électeurs s’étaient déplacés plus nombreux au second tour qu’au premier : 13 874 votants en plus en 2014, 19 124 en 2020. Cette mobilisation est la plus grande inconnue de ce dimanche électoral.

Et dans la métropole ?

On parle de Toulouse, on parle de Toulouse, mais n’oublions pas les 36 autres communes de la métropole et toutes celles de Haute‐Garonne.

La carte de l’abstention dans la métropole de Toulouse au premier tour des élections municipales 2026

Dimanche 22 mars – 11h00

Comment a‑t‐on voté près de chez vous dimanche dernier ?

Liste arrivée en tête, abstention, quartiers carrément à gauche ou carrément à droite… Bureau de vote par bureau de vote, retrouvez l’ensemble des résultats du premier tour de l’élection municipale et découvrez la géographie électorale toulousaine révélée par nos cartes interactives.

58 462 suffrages (37,2 %) pour le maire sortant, Jean‐Luc Moudenc, ; 43 274 voix ( 27,6 %) pour François Piquemal (LFI) ; 39 245 votes (25 %) pour François Briançon (PS)… Voilà les résultats engrangés par les principaux candidats lors du premier tour des municipales, à Toulouse, bureau de vote par bureau de vote.

Les bastions

En tête du premier tour dans une majorité des bureaux, le maire sortant Jean‐Luc Moudenc a réalisé ses meilleurs scores dans les bastions traditionnels de la droite toulousaine : la Côte Pavée, sur les hauteurs à l’est ; les Carmes, au centre ; et à Lardenne, dans l’ouest. Jean‐Luc Moudenc performe aussi dans le bureau 90 de la Croix de Pierre où, à l’image des autres quartiers, il aurait été élu dès le premier tour.

Tout l’inverse de François Piquemal, qui aurait été élu maire au premier tour à Bellefontaine, la Reynerie, Bagatelle et Empalot. Plus largement, le candidat insoumis a dépassé les scores du maire sortant dans les quartiers desservis par le métro, de Borderouge à Paul Sabatier et de Roseraie à Basso Cambo.

De son côté, le candidat socialiste François Briançon n’a viré en tête que dans neuf bureaux de vote, situés aux Minimes, à Bonhoure et à Saouzelong. Dimanche dernier, ill a aussi réalisé de bons scores dans le quartier pavillonnaire de Pouvourville, au sud ; vers Sept Deniers, au nord‐ouest ; dans le centre et à Saint‐Simon.

Si le maire sortant a pleinement réussi à assécher et diviser l’extrême droite, notamment pour empêcher le Rassemblement national d’accéder au second tour, le RN et Reconquête résistent au siphonnage dans les confins de la commune. Trois pôles se démarquent : Lalande, Montaudran et Guilhermy. S’y ajoute le bureau de vote 252, dont dépend la caserne de gendarmerie sur l’avenue Jean Rieux.

Dimanche 22 mars – 10h30

Les enjeux du second tour à Toulouse

Pressé(e) d’aller voter ? Pas de problème : en partenariat avec MOB, le média de la démocratie, la rédaction de Mediacités Toulouse vous a concocté une petite vidéo qui résume les principaux enjeux du second tour. Le tout en moins de deux minutes.

Vous avez le temps pour une seconde vidéo ? On vous conseille celle‐ci qui résume le mandat qui s’achève. Qu’ont accompli Jean‐Luc Moudenc et sa majorité ces six dernières années. Les engagements pris en 2020 ont‐ils été tenus ? Vous saurez tout en quelques minutes.

Vous avez un peu de temps pour creuser le sujet ? Alors, allez jeter un œil à Radar 2026, l’outil de suivi de suivi des promesses électorales mis au point par Mediacités (avec l’aide de WeDoData et le soutien du Fonds pour une presse libre). Nous avions scrupuleusement noté tous les engagements pris lors de la campagne de 2020 et nous les avons évalués un par un. Un gros travail riche d’enseignements dont vous découvrirez le résultat ici :

Soutenez l’investigation locale indépendante ! Depuis plus de neuf ans, les journalistes de Mediacités enquêtent sur les pouvoirs locaux à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse en toute indépendance. Sans publicité, sans riche actionnaire, sans subventions des collectivités, nous ne dépendons que de nos lecteurs pour faire vivre un journalisme d’enquête, pugnace et utile au débat public local. À l’aube d’un nouveau mandat municipal, c’est le bon moment pour soutenir le travail de notre quatre rédactions en vous abonnant ou en effectuant un don défiscalisable. Je m’abonne à MediacitésJe fais un don

Dimanche 22 mars – 09h30

Les enjeux du second tour dans la Métropole et en Haute‐Garonne

96 %… C’est la part de communes du département de Haute‐Garonne dans lesquelles les électeurs pourront aller à la pêche (ou pratiquer n’importe quelle autre activité dominicale) sans mauvaise conscience aujourd’hui. Et pour cause : leur maire a été élu dès le premier tour dimanche dernier (563 communes sur 586). Dans les 23 communes restantes, 57 listes sont encore en lice.

Haute‐Garonne : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour.

A l’échelle de la métropole toulousaine, 33 des 37 communes connaissent déjà le nom de leur maire pour les six prochaines années.

Toulouse Métropole : les résultats du premier tour et les communes où se déroule un second tour.

On vous en dit plus sur la situation dans chacune de ces communes dans cet article :

Les communes de la métropole où l’on vote aujourd’hui :

Les urnes doivent donc encore parler dans quatre communes de la Métropole. Toulouse, bien sûr, mais aussi Tournefeuille, Launaguet et Cugnaux. Mediacités vous a préparé pour chacune d’elle un petit résumé des enjeux :

Tournefeuille : sueurs froides pour le sortant

Dans la troisième ville de Toulouse métropole et bastion socialiste, le premier tour dimanche dernier a débouché sur un duel au coude à coude. Le maire sortant de gauche Frédéric Parre n’a devancé le centriste Laurent Soulié que de 144 voix (34,5 % des voix contre 33,4 %). pour son adversaire. Un petit air de déjà vu pour Laurent Soulié qui n’avait été battu en 2020 que de 48 voix par Dominique Fouchier, auquel Frédéric Parre a succédé fin 2024. Cette année, le résultat devrait néanmoins être moins serré puisque – contre toute attente – le maire sortant a fusionné sa liste entre les deux tours avec celle de Stéphane Pérez. Cet autre centriste avait obtenu 22,79% des voix au premier tour.

Launaguet : vers une bascule à droite ?

La droite réussira‐t‐elle à faire tomber ce fief socialiste depuis plus d’un demi‐siècle ? Chef de file de l’opposition de droite, Georges Deneuville est en tout cas arrivé en tête dimanche dernier, quatre points devant l’actuelle adjointe (PS) et conseillère départementale, Marie‐Claude Farcy. L’écologiste Patrice Renard s’étant maintenu, cette triangulaire pourrait bien déboucher sur une bascule politique de cette commune du nord de la métropole.

Cugnaux : une autre bascule à droite possible.

25 points… Dimanche dernier, c’est l’écart qui séparait le vainqueur du premier tour, le divers centre Aurélien Andreu‐Seigne (42,41 %), du maire (Place publique) sortant, Albert Sanchez (18,72 %). Un gouffre qui semble difficile à combler. D’autant que si le 5e homme du scrutin, le socialiste Fabrice Granville (12,37 %), a retiré sa liste sans fusionner, deux autres candidats restent encore en lice : l’un divers gauche, l’autre divers droite. Bref, les conditions idéales pour voir cette commune de 20 000 habitants tomber dans l’escarcelle de la droite.

Dimanche 22 mars – 09h05

Moudenc vs Piquemal : deux candidats au second tour

Deux candidats se mesurent aujourd’hui à Toulouse lors de ce second tour des élections municipales. Ces dernières semaines, Mediacités a dressé le portrait de chacun d’eux. On vous propose d’en apprendre un peu plus.

Divers Droite (Ex‐Les Républicains)

Maire depuis 2014, Jean‐Luc Moudenc mène une liste allant du centre droit à la droite. Après avoir quitté le parti Les Républicains, il se présente sans étiquette pour un troisième mandat consécutif.

En savoir plus :

La France insoumise. Liste fusionnée avec celle de la gauche unie de François Briançon.

Connu pour son implication à l’association Droit au logement, François Piquemal a démissionné du conseil municipal de Toulouse lors de son élection comme député insoumis en 2022. Après l’échec d’Archipel Citoyen en 2020, il conduit une liste majoritairement LFI, qui s’appuie également sur des représentants des quartiers populaires. Arrivé en seconde position au premier tour dimanche dernier, il a obtenu la fusion de sa liste avec celle du socialiste François Briançon, troisième. En cas de victoire, il deviendrait le premier insoumis à la tête d’une grande ville française.

En savoir plus :

Dimanche 22 mars – 8 h 15

Le bilan du premier tour à Toulouse :

Il est encore tôt en ce dimanche et donc toujours temps de se pencher sur le bilan du premier tour qui s’est tenu la semaine dernière.

A Toulouse, la surprise est venue de la gauche. Et même de la gauche de la gauche. Déjouant les pronostics et les sondages, la bataille des François a débouché sur la victoire de Piquemal l’insoumis sur Briançon le socialiste. Derrière, le maire (divers droite) sortant, Jean‐Luc Moudenc, le candidat LFI a devancé de 2,6 points le chef de file de « la gauche unie » (PS, les écologistes, etc). Entamée dès le dimanche soir, les discussions entre les deux camps ont débouché lundi matin sur la fusion des deux listes et une répartition des rôles en cas de victoire : à François Piquemal le Capitole, à François Briançon la métropole.

Si, sur le papier, ce rapprochement est censé leur assurer la victoire (cumulé le score de leurs deux listes dépasse 50%), les jeux sont en réalité loin d’être faits. Pour François Piquemal, ce dimanche, tout comptera : le report de voix de la liste Briançon, la participation des quartiers populaires mais, surtout, la capacité de Jean‐Luc Moudenc à mobiliser ses électeurs entre les deux tours. En la matière, le maire de Toulouse est un expert : en 2020, il était parvenu à trouver 23 886 nouveaux électeurs entre les deux dimanche et presque autant en 2014. Avec à chaque fois la victoire à la clé.

Vous voulez plus de détails ? Notre rédaction à Toulouse vous fait le récit de cette semaine d’entre-deux tours et décrypte les enjeux dans ces différentes enquêtes :

Dimanche 22 mars – 8 h 00

Bonjour à toutes et à tous.

Bienvenue sur ce direct consacré au second tour des élections municipales 2026.

Comme dimanche dernier, toute l’équipe de Mediacités est sur le pont pour vous faire vivre au plus près ce moment décisif pour Toulouse, les communes de la métropole et la démocratie locale.

Comme tous les dimanche d’élection, la journée devrait être plutôt calme et rythmée par la publication des chiffres de la participation électorale à 12h et 17h. Cette fois encore les choses s’accélèreront en soirée, à partir de 18h, une fois les bureaux de vote fermés dans la plupart des communes, 20h à Nantes.

Dès leur publication, vous retrouverez tous les résultats dans la métropole et le département, commune par commune, en consultant notre carte interactive en haut de cet article. Réactions, atmosphère dans les QG de campagne, premières analyses… Les journalistes de Mediacités partageront avec vous toutes les infos glanées sur le terrain.

La campagne au scanner :

En attendant, nous vous proposons de revenir ensemble sur les faits marquants de cette campagne. Résultats du premier tour, décryptage de la fusion entre la liste d’union de la gauche (PS, écologistes, etc) et LFI, portraits des candidats encore en lice, analyse des programmes et des principaux enjeux du scrutin. Cliquez sur l’image ci‐dessous pour consulter l’ensemble de notre dossier consacré aux élections municipales à Toulouse et dans sa métropole.

Bilan, enjeux et grands débats en vidéo

En attendant 20 heures et les résultats, n’hésitez pas à aller jeter un œil à Radar 2026, notre série de vidéos consacrées aux grands enjeux de ces municipales 2026. Bilan des municipalités sortantes, rôle des maires et limites de leurs pouvoirs, solutions pour résoudre la crise du logement, place des femmes dans les mairies, questions sur la probité des élus, etc… En une quinzaine d’épisodes réalisés avec MOB, le média de la démocratie, nous vous donnons les clés pour voter en toute connaissance de cause.

Bonne journée,