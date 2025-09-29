L’impossible bilan de la rénovation énergétique en Occitanie

Alors que le gouvernement rouvre MaPrimeRenov à partir du 30 septembre, Mediacités s'est penché sur l'efficacité des aides à la rénovation énergétique. Une quête impossible car, si l’État et la Région Occitanie investissent chaque année des millions d'euros dans ce domaine, ils sont incapables de mesurer l'impact de ces dépenses sur la consommation, faute de suivi et d'indicateurs fiables.

Qu’il y fasse trop froid ou trop chaud, pas facile de vivre dans un logement mal isolé. Selon une étude récente, la France comptait 14 % de résidences principales classées F ou G au 1er janvier 2025, soit 4,2 millions de passoires énergétiques. Un peu plus d’un quart d’entre elles sont d’ailleurs interdites à la location depuis cette année

La région Occitanie serait parmi les mieux loties, avec seulement 11,1 % de logements classés F ou G. Pourtant, selon des chiffres de l’Arec Occitanie, la précarité énergétique augmente. La part des ménages entrant dans cette catégorie est passée de 13,5 à 15,3 % entre 2018 et 2021. Cela représente près de 400 000 foyers « éprouvant des difficultés à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ».

Face à ce problème, les pouvoirs publics ne restent pas les bras ballants. Entre 2016 et 2023, la région Occitanie a consacré 236 millions d’euros à la politique de rénovation énergétique des logements. Au niveau national, les investissements dans ce domaine ont augmenté de 52 % entre 2011 et 2022, selon l’Ademe, passant de 11,2 milliards d’euros à 16,4 milliards d’euros.

Chargée de la coordination de la politique de rénovation énergétique, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a par exemple distribué 3,77 milliards d’euros via MaPrimeRénov’ pour la seule année 2024. Quelle part a permis de rénover des logements dans la région Occitanie ? Impossible de le savoir comme nous le …

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Par Emmanuelle Picaud