Le président de l’ordre des médecins d’Occitanie contraint à la démission

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par Jean Thévenot contre le blâme qui lui a été infligé. Des secrétaires administratives du Conseil de l'ordre des médecins en Occitanie s’étaient plaintes de "violences psychologiques". Le gynécologue toulousain a été démissionné de ses fonctions.

Jean Thévenot, lors d'une intervention filmée en décembre 2022. / Youtube

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi qu’avait formé Jean Thévenot, jusqu’à peu président du Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) d’Occitanie. Ce gynécologue‐obstétricien contestait la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet.

En 2021, quatre salariées ou ex‐salariées de l’ordre des médecins l’ont accusé de « violences psychologiques » et de « harcèlement moral », comme l’a rapporté France 3 Occitanie. Elles lui reprochaient sa « conduite vexatoire » des dossiers « dans un contexte de surcharge de travail » lié à la fusion des ordres régionaux des médecins de Midi‐Pyrénées et Languedoc‐Roussillon. 

Un audit interne rendu en avril 2021 avait conclu à une « gestion problématique » du conseil régional de l’ordre des médecins d’Occitanie, détaillait Midi Libre, « tant en ce qui concerne la gestion administrative que celle des ressources humaines ». Comme le rappelle France 3 Occitanie, le praticien est également visé, sur le plan pénal, par une information judiciaire ouverte pour …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Guillaume Frouin (PressPepper) et Gael Cérez

1 / ?