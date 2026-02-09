Le président de l’ordre des médecins d’Occitanie contraint à la démission

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi qu’avait formé Jean Thévenot, jusqu’à peu président du Conseil régional de l’ordre des médecins (CROM) d’Occitanie. Ce gynécologue‐obstétricien contestait la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet.

En 2021, quatre salariées ou ex‐salariées de l’ordre des médecins l’ont accusé de « violences psychologiques » et de « harcèlement moral », comme l’a rapporté France 3 Occitanie. Elles lui reprochaient sa « conduite vexatoire » des dossiers « dans un contexte de surcharge de travail » lié à la fusion des ordres régionaux des médecins de Midi‐Pyrénées et Languedoc‐Roussillon.

Un audit interne rendu en avril 2021 avait conclu à une « gestion problématique » du conseil régional de l’ordre des médecins d’Occitanie, détaillait Midi Libre, « tant en ce qui concerne la gestion administrative que celle des ressources humaines ». Comme le rappelle France 3 Occitanie, le praticien est également visé, sur le plan pénal, par une information judiciaire ouverte pour …