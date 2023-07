Dans la métropole de Lille (MEL), 54 000 demandes de logement social sont en attente. C’est le résultat d’une incapacité à répondre aux besoins depuis de longues années, alors que 30 communes du territoire ne respectent toujours pas les seuils légaux en matière de HLM. En plus de cette carence à combler, Lille Métropole Habitat – premier bailleur social de la MEL avec 35 000 logements – doit relever plusieurs autres défis tout aussi compliqués.

À court terme, l’office public doit en effet gérer les conséquences de la hausse des charges provoquée par l’explosion des prix de l’énergie. LMH est également concerné par sept des quatorze projets de renouvellement urbain de l’agglomération, et lance le chantier qui va l’occuper tout au long de la prochaine décennie, à savoir réhabiliter plus de 10 000 passoires thermiques d’ici 2034 afin de respecter les obligations de la loi climat et résilience. Possible ? Mediacités a interrogé Maxime Bitter, directeur général de LMH depuis mars 2022.