Pierre Mathiot, premier défenseur du lycée Averroès : « Ce n’est pas du courage, c’est un devoir citoyen »

[SEMAINE DE L’IMPACT] Il y a un an, l’ancien directeur de Sciences Po Lille décidait de voler au secours du plus grand lycée musulman de France, taxé de « séparatisme », et menacé de la perte de son contrat avec l’Etat. Alors que la décision préfectorale a pris effet à la rentrée, privant l’établissement lillois de l’intégralité de ses subventions publiques, Pierre Mathiot est loin d’avoir abdiqué et dénonce « une croisade » causée par « une islamophobie d’Etat ».