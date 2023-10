Mercredi 4 octobre, le maire de Lyon Grégory Doucet a (enfin) annoncé aux habitants de la cité‐jardin de Gerland le lancement des travaux de rénovation de leur quartier. Il s’agit de la troisième grande opération du mandat de l’élu écologiste dans un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), après l’îlot Kennedy à la plaine Santy, dans le 8e arrondissement, et la rénovation de la barre Sakharov à La Duchère, dans le 9e arrondissement. Plus largement, dans l’entretien qu’il a accordé à Mediacités et Rue89Lyon, le maire de Lyon revient sur son action dans ces territoires et livre son analyse à froid sur les émeutes qui ont secoué la ville en juin et juillet dernier.

Nous vous offrons l’accès à cet article Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

En renseignant votre adresse e‑mail, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse e‑mail à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Notre survie dépendra de vous Un journal local, sans pub, qui enquête chaque semaine sur les pouvoirs locaux en toute indépendance. Voilà ce que propose Mediacités. Voilà ce que vous pouvez sauver en prenant ce [contre] pouvoir. Abonnez‐vous aujourd’hui, et faites la différence. Notre survie dépend de vous Un journal local, sans pub, qui enquête chaque semaine sur les pouvoirs locaux en toute indépendance. Voilà ce que propose Mediacités. Voilà ce que vous pouvez sauver en prenant ce [contre] pouvoir. Abonnez‐vous aujourd’hui, et faites la différence.

Je m’abonne J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je soutiens un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

J’empêche les pouvoirs locaux de gouverner en rond

Je peux résilier mon abonnement à tout moment et facilement Déjà abonné ? Je me connecte