Pourquoi le député François Piquemal ne votera pas la loi de programmation militaire

Actuellement en débat à l'Assemblée Nationale, la LPM proposée par le gouvernement prévoit une augmentation conséquente du budget lié à la défense. Si les 413 milliards d’euros annoncés entre 2024 et 2030 se sont pas remis en cause par l'élu LFI-Nupes et son groupe, celui-ci critique le flou des dépenses envisagées et l'absence de prise en compte du changement climatique.