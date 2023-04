Le métro de Lille, quarante ans d’une incroyable saga

E pur si muove ! Et pourtant, il tourne, ce métro lillois, écrivez-vous en paraphrasant l’astronome Galilée. Malgré l’engorgement aux heures de pointe, malgré les retards du doublement des rames, vous portez finalement un regard indulgent sur le VAL…

C’est vrai. J’ai changé de regard à ce propos. Je ne parlerai plus de fiasco, par exemple. Qui se souvient des promesses initiales ? Le métro devait absolument être inauguré pour la rentrée universitaire de 1974 et desservir la toute nouvelle fac de droit et de lettres de Villeneuve d’Ascq. Arthur Notebaert, le premier président de la Communauté urbaine de Lille, l’a ensuite annoncé pour la Saint-Eloi 1977 [1er décembre]. Il ne le fut que le 25 avril 1983, cinq ans et demi plus tard. Alors je comprends qu’on puisse être impatient pour le passage aux 52 mètres des rames, qui devait être inauguré pour l’Euro de football en 2016. Mais en attendant, le métro transporte tous les jours 500 000 personnes. Ce serait mieux si cela allait plus vite, mais les retards n’ont rien de r . . .