"On a ouvert des lits partout où on le pouvait. Dans les salles de réveil, dans les salles de pré-anesthésie du bloc... On est au maximum de nos capacités. » Rémy (le prénom a été modifié - lire ci-dessous l’encadré En coulisses) est infirmier en réanimation, au sein d’un établissement des Hospices civils de Lyon (HCL). Dans son service, l’écrasante majorité des patients admis sont atteints du Covid-19, dans des situations critiques. « On a l’habitude d’avoir des cas graves en réanimation, raconte l’infirmier, mais on

Envie de lire la suite ? Profitez de 24h d'accès gratuit pour lire cet article et tous les autres ! C'est parti ! Déjà abonné ? Je me connecte