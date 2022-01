25 ans après sa création, le Conseil de développement de Nantes Métropole a tenu sa dernière séance le 21 novembre dernier. Dernière séance car la présidente de la Métropole, Johanna Rolland, a annoncé une « refondation » de ce conseil de citoyens créé par son prédécesseur, Jean-Marc Ayrault, pour donner un avis, en toute indépendance, sur les politiques publiques métropolitaines.

Cette « refondation » inquiète certains anciens membres du Conseil de développement, à l’image de Michel Jouvet qui nous a écrit pour nous faire part de ses réflexions. Deux tribunes de cet ingénieur agronome et ancien directeur de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique ont été publiées. La première - Nouveau Conseil de développement de Nantes : chronique d’une mort programmée ? - le 6 janvier. La seconde - Le dialogue citoyen : une nouvelle Doxa métropolitaine ? - le 13 janvier. Cette semaine, Mediacités a invité Bassem Asseh à réagir à ces interpellations. Premier adjoint (PS) chargé notamment du dialogue citoyen, il livre sa vision du futur Conseil de développement et plus largement du dialogue citoyen.

Mediacités : Avant de rentrer dans le détail de ces deux tribunes de Michel Jouvet, un premier regard général sur ces deux textes ?

Bassem Asseh : J’ai lu avec attention ces tribunes. Je comprends bien les raisons pour lesquelles Michel Jouvet a écrit ces textes. C’est vrai, la Métropole est clairement dans une logique de transformation du Conseil de développement. Et donc évidemment, ceux qui ont fait partie du précédent doivent avoir quelques interrogations sur la manière dont il va évoluer. Une question d’héritage d’une certaine façon. C’est donc bien normal que ces questions soient posées. Le second texte est plus dans la méfiance, y compris avec certaines contradictions. L’essentiel reste néanmoins que nous puissions faire la preuve qu’il n’est pas question de reprendre la main sur quoi que ce soit. Bien au contraire. Notre but est de développer la participation des points de vue des citoyens de cette Métropole au travers de ce lieu qui s’appelle Conseil de développement.

« Une reprise en main », c’est justement ce que craint Michel Jouvet. Jusqu’à présent, la Métropole confiait au nouveau président du Conseil de développement le soin d’organiser le renouvellement. Or, pour réfléchir à la fondation du nouveau Conseil, vous avez constitué un groupe de citoyens, choisis par Nantes Métropole. N’est-ce pas le signe que les services et les élus de la collectivité mettent cet organisme sous leur coupe ?

Sauf à prêter à Johanna Rolland une intention presque maléfique, je ne le pense pas. De quelque chose de très autonome, elle chercherait à faire quelque chose de beaucoup moins autonome. Non, nous ne sommes clairement pas dans cette logique. D’abord, ce n’est pas dans l’air du temps. Ensuite, ce n’est pas ce que Johanna Rolland a montré au fur et à mesure que l’on avance dans les dispositifs de dialogue citoyen à Nantes. Notre logique est plutôt de laisser la possibilité aux citoyens de s’approprier des sujets, des lieux, des phases de conception des projets. Nous en avons fait la preuve. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est que le précédent Conseil de développement - et notamment son président - souhaitaient depuis plusieurs années passer la main. En raison de la crise sanitaire, ils n’ont pas pu le faire dans les conditions prévues. C’est donc juste une question de temporalité et non une question de reprise en main. D’ailleurs, quand les noms des personnes membres du groupe de réflexion sur le futur Conseil de développement seront dévoilés, vous constaterez qu’il n’y a aucune volonté de reprise en main. Croyez-moi ou non mais, franchement, quel intérêt aurions-nous à reprendre en main un outil qui n’a jamais été sous le contrôle de la Métropole ?

Justement, qu’attend la ville du nouveau conseil de développement ?

Je pense que ce qui a été fait sur les vingt dernières années a été très utile. Et ce n'est pas de la langue de bois ! Des sujets comme le sport de haut niveau ou la citoyenneté métropolitaine ont avancé grâce à l’impulsion du Conseil. L’avenir peut se construire sur ces façons de faire : faire émerger des sujets nouveaux et les pousser auprès des élus pour qu’ils se transforment en politiques publiques. L’équipe nouvelle sera tout aussi libre de se saisir des sujets qu’elle souhaite. Et si un jour nous avons besoin d’eux pour aborder un dossier, évidemment que nous le ferons. Nous avons besoin de ce regard extérieur.

« A nous de prouver que cette méfiance n’est pas justifiée »

Dans sa première tribune, Michel Jouvet déplore le manque de débat de fond sur la conception du dialogue citoyen. A quel moment, selon vous, a-t-il eu lieu ? Et sous quelle forme ?

Dans l’une des tribunes, Michel Jouvet reproche le fait que l’on ait eu deux textes différents sur le dialogue citoyen : le pacte de gouvernance et le pacte de citoyenneté. En fait, je pense qu’il y a un malentendu. Le pacte de gouvernance concerne le lien entre les 24 communes et les structures métropolitaines. A la fin de ce pacte, il est écrit que la gouvernance doit prendre en compte l’avis des citoyens. Ensuite, on passe à un autre document - le pacte de citoyenneté - qui, lui, met en place les principes du dialogue citoyen à l’échelle métropolitaine. Ce texte incite la Métropole à s’appuyer sur l’avis des citoyens quant elle définit ses politiques publiques, en complément de l’avis des experts, des services, des élus… Je rappelle que cette question de la citoyenneté métropolitaine a d’abord été mise en débat par le Conseil de développement. Et cela a débouché sur ce pacte de citoyenneté voté par les élus. Je pense que Monsieur Jouvet nous reproche des choses mais j’ai du mal à saisir précisément quoi si ce n’est qu’il y a du changement. Un changement qui conduit, selon lui, à de l’incertitude et de la méfiance. A nous de prouver que cette méfiance n’est pas justifiée et que l’on devrait être plutôt dans une logique de confiance.

Ces tribunes ne sont pas uniquement critiques. Des propositions sont aussi émises, comme par exemple celle de faire reposer le futur Conseil de développement métropolitain sur des Conseils territoriaux, plus proches des citoyens. Qu’en pensez-vous ?

Pourquoi pas ? Mais ce n’est pas moi qui vais imposer cela à la future équipe. Je laisse cela entre les mains du collectif qui doit plancher sur l’avenir du Conseil de développement et surtout entre celles des futurs membres du Conseil. Une remarque : on vit dans une époque où les citoyens veulent s’engager sur une action précise et limitée dans le temps. Il ne faut donc pas s’attendre à un engagement des citoyens similaire à ce qui a été fait précédemment.

Dans sa seconde tribune, Michel Jouvet estime que les outils participatifs (atelier citoyen, convention citoyenne, tirage au sort, grands débats…) mises en place pour écouter les attentes du citoyen sont la plupart du temps dirigés par Nantes Métropole ou par la mairie. Un espace 100% citoyen n’est pas possible ?

Il est possible. Dans le pacte de citoyenneté, nous avons par exemple prévu le principe d’une interpellation citoyenne . Il y a aussi l’exemple des lieux à réinventer. La seule chose que nous imposons, ce sont les lieux eux-mêmes. Mais ensuite, tout le reste du processus, ce sont les citoyens qui s’en saisissent.

On nous fait toujours le procès d’intention de "Oui, mais vous allez quand même faire ce que vous avez décidé". En fait, ce n’est pas blanc ou noir. La réalité d’une politique publique n’est pas binaire. Il ne faut pas que l’on tombe dans les excès de l’époque, que l’on retrouve sur les réseaux sociaux où il faut être soit pour soit contre. Le meilleur exemple, c’est la maison de santé de Nantes Nord. Des professionnels de santé nous ont sensibilisés au besoin d’une telle maison. La question n’était pas de savoir si on la faisait ou non mais comment et avec qui. Voilà pourquoi on a mis en place une démarche concertée.

« La démocratie, ce n’est pas juste exprimer son point de vue, c’est aussi débattre »

Les outils du dialogue citoyen ne permettent pas de toucher un large public mais entre 1% et 2% de la population, souvent toujours les mêmes. Avec les outils numériques et les réseaux sociaux, tout citoyen peut interpeller, proposer. Faut-il finalement d’autres outils ?

Le dialogue citoyen doit rester un exercice démocratique. Il faut donc de la méthode. Elle doit d’abord permettre que des points de vue variés, pluriels puissent s’exprimer et surtout débattre. La démocratie, ce n’est pas juste exprimer son point de vue, c’est aussi débattre. C’est pour cela que l’on parle de délibératif. Les réseaux sociaux ne permettent pas cela. En revanche, le numérique peut attirer les citoyens pour venir à une réunion en présentiel ou permettre qu’ils écrivent une contribution. Il faut aussi prendre en compte que tout le monde n’est pas à l’aise avec le numérique.

Pourtant, sur les réseaux sociaux et dans les médias, certains dossiers sont controversés et étonnement, ces dossiers ne sont pas évoqués dans les initiatives de dialogue citoyen. On peut penser, par exemple, à la tour de 17 étages dont la construction est prévue près du stade Marcel Saupin. Ou encore à l’Arbre aux hérons. Pour quelles raisons ?

Vous auriez pu dire aussi que certains dossiers sont, au contraire, portés par le dialogue citoyen comme l’avenir de la place de la Petite Hollande. Qu’il y ait des opposants à tel ou tel projet, c’est normal ! Il y en avait avant le numérique. Il y en aura toujours. Maintenant, est-ce qu’à chaque fois qu’on construit un immeuble il faut organiser un débat alors qu'on manque de logements ?

Sur la tour Saupin en particulier, elle se situe dans un secteur où l’on a construit des logements sociaux. On essaye aujourd’hui créer plus de mixité. Sur l’Arbre aux hérons, lorsque nous avons été élus, nous n’avons pas dit que nous n’allions pas le faire. Ce n’est pas un sujet que l’on a caché. Le cadre de la démocratie, en l’occurrence les élections, persiste. Si d’un seul coup, le dialogue citoyen devient le meilleur moyen pour ceux qui ont perdu les élections de venir modifier les projets électoraux sur la base desquels on a gagné, ça pose problème d’un point de vue démocratique.

Sauf que sur l’Arbre aux hérons, vos partenaires politiques Verts s’y opposent et considèrent qu’il ne s’agit pas d’une promesse électorale…

Quand Johanna Rolland a donné son feu vert pour la réalisation d'études afin qu’à un moment donné on puisse décider tous ensemble si on veut ou pas réaliser ce projet, ce n’est pas passé inaperçu. Tout le monde était informé. Et au premier tour de l’élection municipale, on sait qui est arrivé premier. Donc…

