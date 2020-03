Quelles leçons tirez‐vous de ce premier tour des élections municipales ?

Martial Foucault. J’y vois trois enseignements importants, le premier étant bien sûr lié à la participation. L’abstention a atteint un niveau record sous la Ve République pour un scrutin municipal. Une abstention attribuable, non pas au Covid‐19 lui‐même, mais à la menace qu’il faisait planer sur les électeurs sortant de chez eux. Le deuxième enseignement concerne les listes locales proches du pouvoir en place, qui subissent un échec. A partir des résultats obtenus par les 227 listes investies par La République en marche (LREM) et les 255 listes qu’elle soutenait, nos équipes de chercheurs ont calculé leur score moyen. Il est de 13,5%, ce qui les place généralement en 3e ou 4e position dans les villes et les met le plus souvent en situation de ballottage très défavorable.

Et le troisième enseignement important ?

C’est une poussée très forte des listes écologistes, avec une réussite essentiellement structurée autour des très grandes villes. Partout où elles étaient présentes, leur score moyen est de 14%, mais elles dépassent 20% en moyenne dans les villes de plus de 100 000 habitants, avec des scores élevés dans les villes de Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, Rouen ou encore Rennes. C’est une grande …