Au procès Degallaix, les drôles de mœurs de la vie politique valenciennoise éclatent au grand jour

La première journée d’audience du procès du maire de Valenciennes pour trafic d’influence et subornation de témoins a donné lieu à une impressionnante levée de boucliers de la défense. Avant de virer au grand déballage.

Le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, comparaissait le 19 février 2026 au tribunal correctionnel de Lille pour trafic d’influence et subornation de témoins. Phot : Facebook Laurent Degallaix

Il y aura finalement une 2e journée d’audience dans le procès Degallaix. A 22h30, ce jeudi 19 février, la présidente de la 8e chambre du tribunal correctionnel de Lille a suspendu la séance après treize heures de débats tendus et parfois houleux. Au centre de toutes les attentions, le maire de Valenciennes, Laurent Degallaix, joue gros. Judiciairement et politiquement. Car celui qui se définit comme l’héritier de Jean‐Louis Borloo, maire de la « Capitale du Hainaut » depuis 2012, est candidat à sa réélection lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars prochains.

Laurent Degallaix doit répondre de plusieurs plaintes pour trafic d’influence et subornation de témoins dans une affaire complexe, révélée par Mediacités en mars et avril 2023. Florence R.* affirme qu’elle aurait bénéficié d’un recrutement de faveur au sein de la Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Valenciennes Stationnement en raison des relations intimes qu’elle entretenait avec le maire. Evelyne L.*, elle, aurait été écartée de façon abusive de cette même société en raison de liens supposés avec un opposant politique. Relevant d’une opération chirurgicale, elle était absente au procès.

Par Jacques Trentesaux

