A Valenciennes, Laurent Degallaix sauve la mise… pour l’instant

Le maire (Horizons) de Valenciennes a été réélu de justesse pour un 3e mandat malgré ses soucis judiciaires au terme d’une campagne très tendue.

«Nous étions seuls contre tous mais nous avons mené une campagne victorieuse. » C’est sous les huées mêlés aux applaudissements nourris de ses partisans que Laurent Degallaix a pris très brièvement la parole dimanche 22 mars au soir, au milieu d’une foule comme l’hôtel de ville de Valenciennes n’en avait plus vu depuis longtemps un soir d’élection. Le maire (Horizons) Laurent Degallaix a remporté d’une courte tête la victoire (36,52 %) devant la candidate de la gauche unie Luce Troadec (32,56 %) et le candidat Rassemblement national Tanguy Adriencense (30,92 %).

Maire de la capitale du Hainaut depuis 2012, Laurent Degallaix peut ainsi entamer un 3e mandat qu’il sait à haut risque puisqu’il encourt une peine de cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate requise lors de son procès pour trafic d’influence et subornation de témoins – il est présumé innocent. Le délibéré a été fixé au 30 avril. « Ils vont se manger entre eux [en cas d’inéligibilité de Laurent Degallaix], confie Luce Troadec à nos confrères de Va‐Infos. La candidate, qui a loupé le coche à 555 voix près, place 7 élus (au lieu de trois) au sein du conseil municipal.

Le Rassemblement national fait une percée historique à Valenciennes, qui a une tradition de ville de droite modérée. L’ancien militant zemmouriste Tanguy Adriencense, passé au RN après l’échec d’Eric Zemmour à la présidentielle de 2022, place six élus au conseil municipal (ils n’étaient que deux au cours du mandat écoulé). Un vrai succès pour ce collaborateur parlementaire de Joshua Hochart, l’unique sénateur RN sévèrement battu aux municipales à Denain la semaine dernière.

A Valenciennes, l’héritage Borloo s’étiole peu à peu. Pour mémoire, Laurent Degallaix l’avait emporté dès le 1er tour en 2020 avec 51,02 % des voix.