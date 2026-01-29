« Le tribunal a écarté votre version, celle de l’inadvertance. » Au terme de deux jours d’audience et de près de cinq heures de délibéré, l’ancien élu Horizons de Loire‐Atlantique Joël Guerriau a été déclaré coupable mardi 27 janvier des deux délits pour lesquels il avait été renvoyé devant la 10e chambre correctionnelle : détention de stupéfiants et « administration de substance nuisible de nature à altérer le discernement et le comportement afin de commettre une agression sexuelle ».

Ironie du sort, le sénateur avait lui‐même voté la loi de 2018 destinée à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, qui définissait le délit de soumission chimique.