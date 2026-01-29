Soumission chimique : l’ex-sénateur Joël Guerriau condamné à quatre ans de prison, dont dix‐huit mois ferme

Le tribunal correctionnel de Paris a estimé mardi soir que l’ancien maire de Saint-Sébastien-sur-Loire avait volontairement administré une forte dose de MDMA à la députée Sandrine Josso à son insu, à l’automne 2023, afin de l’agresser sexuellement. Joël Guerriau va faire appel de la décision.

Joël Guerriau lors de son procès au tribunal correctionnel de Paris. Photo : Olivier Lejeune / Le Parisien / MaxPPP

« Le tribunal a écarté votre version, celle de l’inadvertance. » Au terme de deux jours d’audience et de près de cinq heures de délibéré, l’ancien élu Horizons de Loire‐Atlantique Joël Guerriau a été déclaré coupable mardi 27 janvier des deux délits pour lesquels il avait été renvoyé devant la 10e chambre correctionnelle : détention de stupéfiants et « administration de substance nuisible de nature à altérer le discernement et le comportement afin de commettre une agression sexuelle ».

Ironie du sort, le sénateur avait lui‐même voté la loi de 2018 destinée à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, qui définissait le délit de soumission chimique.

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Sarah Brethes - Mediapart

