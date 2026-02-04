Le rappeur de Scarecrow condamné à dix ans de prison pour viols et agression sexuelle

Le verdict est tombé le 30 janvier en début d’après‐midi. La Cour criminelle départementale de la Haute‐Garonne a condamné Adrien Pélissié, le rappeur de l’ancien groupe Scarecrow, à dix ans de prison ferme et à un suivi socio‐judiciaire de cinq ans, pour des faits de viols et d’agression sexuelle à l’égard de trois jeunes femmes, révélés par Mediacités en février 2024. Il lui est également interdit d’entrer en relation avec les parties civiles. Une peine conforme aux réquisitions de l’avocat général, Olivier Kern.

Celui‐ci a demandé à la cour de « prendre en considération la gravité des actes, leur caractère pluriel et leur inscription dans la durée », pointant la posture de l’accusé et « son incapacité à s’interroger ». Le représentant du ministère public a dépeint la dichotomie entre, d’une part, « des victimes et témoins qui ont déposé de manière riche, avec des détails fournis (…) qui ont pu contextualiser, comprendre le ressort psychologique qui les avait animées », et d’autre part « un accusé en retrait, détaché, peu concerné ». « Un ressenti d’audience ne suffit pas bien sûr, mais il participe de l’intime conviction », a martelé le magistrat.

Durant deux jours et demi d’audience, Adrien Pélissié, sous contrôle judiciaire depuis mars 2022, a en effet campé dans une forme de déni. Sans accuser les parties civiles de mentir, le quadragénaire n’a jamais conforté leur propos, se cantonnant à répéter son incompréhension, et qualifiant la différence entre sa version et les leurs de « ressentis ».

Dès l’ouverture de l’audience, le contraste frappe. Du côté droit, trois plaignantes, Margot D. (Jeanne* dans notre premier article), Agathe K. (Mafalda High* dans notre premier article) et Marie G., qui accusent Adrien Pélissié de les avoir violées dans leur sommeil, sont assises près de leurs proches venus les soutenir. L’accusé, lui, est totalement seul sur sa rangée, à gauche.

« Je ne peux pas être insensible à la souffrance exprimée. J’ai entendu son témoignage. Au moment des faits, je n’ai jamais perçu ni contrainte, ni violence, ni surprise », a ainsi répondu l’accusé à la cour, suite au témoignage de la première plaignante, Margot D. Une version reprise, presque mot pour mot pour les autres plaignantes.

Les faits reprochés à Adrien Pélissié remontent à la période 2014 – 2019. Le musicien, à l’époque bien identifié sur la scène artistique, aurait initié des rapports sexuels non consentis à l’encontre de Marie G., Agathe K. et Margot G., alors que ses victimes, âgées de 25 à 30 ans à l’époque des faits, dormaient, à chaque fois dans la même position, en cuiller, comme l’a souligné la présidente de la Cour, Valérie Noël.

La soirée du 30 novembre, au centre de l’audience

La soirée du 30 novembre 2019, à Ondes (Haute‐Garonne) a été centrale dans les débats de la première journée d’audience. En s’y rendant, Margot D. ne connaît presque personne. Elle est venue rejoindre son nouveau petit ami, Paolo, qui mixe en alternance avec deux autres jeunes hommes, dont Adrien Pélissié. Durant son audition par les enquêteurs, l’ex-membre de Scarecrow a indiqué qu’il s’était couché avec elle, qu’elle l’avait caressé, puis qu’ils avaient eu un rapport sexuel.

Une version contestée par la jeune femme, qui dira à la barre, qu’elle « ne se souvient pas comment (elle s’est) couchée », parlant de « black‐out ». Elle se souvient en revanche s’être « réveillée avec quelqu’un derrière moi ». « Dans ma tête, c’était forcément le compagnon avec qui j’avais prévu de passer la nuit », affirme la jeune femme, qui, entendant quelqu’un grommeler dans la pièce, aurait dit « on arrête, on rentre à la maison », avant de se rendormir. « Il a continué à essayer de me pénétrer par‐derrière. Ça m’a choquée, car ce n’était pas quelque chose d’habituel et c’est obscène quand il y a quelqu’un à côté ». Margot raconte s’être ensuite dégagée, en entendant à nouveau une voix râler.

La voix en question, c’est celle de Noémie. Son témoignage a particulièrement retenu l’attention de la cour, puisqu’elle dormait dans la chambre où se sont déroulés les faits, et a été aux premières loges du réveil de Margot.

Noémie assure qu’Adrien et Margot ne sont pas arrivés ensemble dans la chambre : « Quand j’ai été me coucher, vers 4 heures du matin, j’ai vu une femme allongée seule, très ivre, dans le lit d’une des colocataires de la maison où je devais dormir. J’ai pris un autre lit, qui était collé au premier. Puis, au bout d’un moment, je suis réveillée par deux personnes qui faisaient l’amour. Je leur ai demandé d’arrêter, car je trouvais ça gênant. Ça a fini par s’arrêter, puis la couette s’est soulevée, et la jeune femme s’est levée nue, paniquée et en pleurs, et répétant en boucle : « Ce n’est pas mon compagnon ».

Plusieurs témoignages ont confirmé durant l’enquête et devant la Cour que Margot était ivre. Elle aurait été portée dans la nuit jusqu’au lit où elle s’est endormie. Plusieurs témoins étaient également présents dans la chambre et la salle de bains attenante, au moment où Margot s’est levée en criant.

« Je vais voir si je ne peux pas aller baiser l’autre pute » Adrien Pélissié

Autre témoignage central, celui d’Hugo, l’un des colocataires de la maison où se tenait la soirée. À la barre, il rapporte la phrase sinistre, que lui aurait lancée Adrien Pélissié plus tôt dans la soirée, alors qu’il suggérait à ce dernier d’aller se coucher vu son état d’ébriété : « Il a dit « Je vais voir si je ne peux pas aller baiser l’autre pute ». Sur le moment, je ne sais pas de qui il parle, mais après coup, au vu des faits, c’est une phrase qui m’a glacé, car il avait une intention. »

Margot D. est la première à porter plainte contre Adrien Pélissié, quelques jours à peine après les faits qui l’ont laissée hagarde. Sa plainte a été classée sans suite un mois plus tard. Ce qui a mis hors d’elle Agathe (Mafalda High dans notre premier article), la deuxième victime.

Présente, elle aussi, à la soirée du 30 novembre, Agathe K. s’est fait rapporter l’existence d’un supposé viol commis à l’encontre de Margot D. par Adrien Pélissié. Elle a elle‐même subi des faits similaires en 2015 de la part du musicien.

Contrairement à Margot, Agathe est l’amie d’Adrien. Non seulement elle a été en couple plusieurs années avec l’autre chanteur du quatuor Scarecrow, mais elle a déjà eu une aventure sexuelle (et secrète) avec lui également, quelques mois avant que les faits ne se produisent. Une circonstance qui explique en partie les cinq ans de déni qu’elle a vécus.

« Par un effet de dissociation, je suis revenue en 2015. La première chose que je me suis dit, c’est : moi aussi » Agathe K., une des trois plaignantes

En 2015, après avoir retrouvé son ami Adrien Pélissié dans un bar toulousain et avoir « enchaîné les shooters », la jeune femme l’invite à poursuivre la soirée dans la colocation où elle vit. Après avoir bu une bière et fumé un joint ensemble, elle s’allonge en pyjama, à côté de lui, sur le lit. « On s’est dit qu’il ne se passerait rien », précise Agathe. Mais elle se réveille quelques heures plus tard « avec la main de M.Pélissié dans ma culotte ». Après l’avoir repoussé et s’être rendormie, elle est de nouveau réveillée par une pénétration vaginale, maintenue malgré plusieurs refus explicites.

À cause de son passif en termes d’agressions sexuelles, Agathe K. explique à la Cour que « cela réveille (en elle) des choses terribles », et parle d’un effet de sidération. Sous le choc, la jeune femme se confie le matin même à son colocataire Joris. « Je lui ai raconté les choses avec des circonstances atténuantes. Il m’a fait une leçon sur le consentement. Je me suis alors rendue compte de l’agression précédente, celle que j’ai vécue à l’âge de 13 ans ».

Dans le déni de sa récente agression, Agathe continue à fréquenter Adrien, à cause notamment de liens d’amitié et artistiques qu’il entretient avec son compagnon. C’est en apprenant l’agression de Margot, quatre ans plus tard, que les faits de 2015 resurgissent. « Par un effet de dissociation, je suis revenue en 2015. La première chose que je me suis dit, c’est : « moi aussi ». Les jours qui suivent, je suis dévastée ».

En apprenant que la plainte de Margot est classée, Agathe n’a « pas pu laisser faire », relate‐t‐elle à la Cour. « Il y avait de fortes chances que ça recommence. C’était intolérable, car ça dépassait mon propre être ». Elle lance officieusement sa propre enquête.

Une chaîne de victimes

Agathe se met alors en relation avec Marie G., la troisième plaignante, par l’intermédiaire d’un ami commun, Xavier, auquel cette dernière s’est confiée. Elle aussi a été abusée, selon le même mode opératoire, une première fois lors du réveillon de la Saint‐Sylvestre 2014–2015. Mais Marie a demandé à son ami de garder la confidence.

C’est grâce à l’opiniâtreté d’Agathe qu’une plainte avec constitution de parties civiles est néanmoins déposée, en novembre 2020, regroupant les trois affaires et permettant la saisie d’un juge d’instruction.

Marie G., qui n’avait pas souhaité témoigner dans l’article de Mediacités, est revenue sur les faits qui se sont déroulés lors de ce funeste réveillon. Après « une soirée très arrosée », aux Pieds sous la table, un restaurant du quartier Arnaud Bernard, la jeune femme d’alors 24 ans, qui s’est vantée « de bien tenir à la Téquila » rentre avec Adrien Pélissié, chez lui.

Suite à un rapport sexuel « totalement consenti et un peu court, car nous étions tous les deux bourrés et fatigués », ils s’endorment. Alors que la jeune femme dort dos à lui, elle raconte : « À un moment, je me suis réveillée et il était déjà en moi. Sur le moment, je n’ai pas compris et j’ai râlé. J’ai prié pour que ça s’arrête assez rapidement ». Alors qu’elle le confronte le lendemain, Adrien lui aurait signifié qu’il était somnambule.

« Ma main était sur celle d’Adrien sur son sexe, il était en train de se masturber à vingt centimètres de mon visage » Marie G, une des plaignantes

Marie G. subit une deuxième fois deux actes sexuels non consentis, en 2016. Après une soirée, une nouvelle fois arrosée, alors qu’Adrien est trop fatigué pour rentrer chez lui, elle lui propose de l’héberger dans l’appartement qu’elle occupe. « Je me sens con d’avoir fait ça », regrette‐t‐elle, tremblante, à la barre.

La jeune femme se couche dans sa chambre. Mais se réveille quelque temps plus tard, lui derrière elle, « les mains dans ma culotte, il me masturbait fort, c’était désagréable, violent. Mon seul réflexe a été de me lever et d’aller sur le canapé. J’ai fini par me rendormir ». Elle se réveille une nouvelle fois : « Ma main était sur celle d’Adrien sur son sexe, il était en train de se masturber à vingt centimètres de mon visage. J’ai regretté de ne pas lui avoir arraché les testicules ».

Quand Agathe l’informe en 2020 qu’une plainte pour viol a été déposée contre Adrien, Marie décide « d’apporter (sa) pierre à l’édifice. Je ne pouvais pas continuer à me taire. Pour moi, si c’est arrivé à Margot, c’est parce que je n’avais pas parlé », exprime‐t‐elle devant la cour.

Deux autres victimes

L’enquête a fait apparaître deux autres victimes, qui témoignent elles aussi à la barre. Émilie, une ex‐compagne d’Adrien Pélissé, restée trois ans avec lui, évoque des faits de pénétration sexuelle durant son sommeil. « Cela s’est produit deux ou trois fois, mais je lui en ai parlé une seule fois. Je pourrais porter plainte si je voulais, mais je suis passée à autre chose, je ne voulais pas le revoir et ressasser ça. » Lorsque la présidente lui demande si elle peut mettre le mot viol sur ces faits, la jeune femme est embarrassée : « C’est compliqué, je crois que je n’ai pas envie de mettre ce mot. »

Une autre ex‐compagne de l’accusé, Jennifer, relate, quant à elle, des faits dont elle a été témoin une nuit, lors d’une soirée. Elle indique avoir vu Adrien et sa meilleure amie allongés côte à côte, et son ex‐compagnon toucher le sexe et les seins de la jeune femme, endormie et ivre. « J’ai enlevé sa main et je me suis mise au milieu pour la protéger, elle », précise‐t‐elle. « Je n’en ai pas parlé à Adrien, je n’avais pas confiance en lui. J’ai fini par le quitter, car je trouvais que c’était dangereux. »

« Si les faits sont avérés, la recherche de vulnérabilité des personnes pour avoir des relations sexuelles est à craindre » Dr Trapé, expert psychiatre

Selon l’enquête de personnalité, l’ex-rappeur de Scarecrow a grandi dans un « environnement familial sain, structurant, ouvert d’esprit et au dialogue ». Il est décrit par l’enquêtrice comme quelqu’un de « social, ouvert, sympathique, avenant ». Un policier qui a mené l’enquête préliminaire dépeint cependant quelqu’un de « détaché, qui ne prend pas ça au sérieux. Il n’y a jamais eu le moindre début d’explication sur les faits ». À plusieurs reprises, Adrien Pélissié est décrit durant l’audience comme quelqu’un pouvant être « provocant », « dominateur », « déroutant », tenant, lorsqu’il est alcoolisé, des propos brutaux à l’égard de la gent féminine.

S’il n’a décelé aucun antécédent psychiatrique ni « aucun particularisme dans sa sexualité », le docteur Trapé, qui a lui aussi expertisé l’accusé, décrit cependant à la Cour « un individu dans le contrôle qui montre peu d’émotions », et aucun sentiment de culpabilité. Si les faits sont avérés, poursuit le psychiatre, « la recherche de vulnérabilité des personnes pour avoir des relations sexuelles est à craindre et la gestion de cette agressivité sexuelle pourra être un objectif ».

Dégâts psychologiques

Au‐delà des faits, les trois jours d’audience ont permis de souligner les dégâts psychologiques causés sur les parties civiles.

Chez Agathe K., ils se manifestent notamment par l’addiction au cannabis, dont elle peine à se défaire, malgré un suivi en addictologie. Elle envisage actuellement un traitement à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. La plaignante ajoute, un peu plus tard, que sa mâchoire s’est complètement bloquée entre 2015 et 2017.

« C’est un symptôme post‐traumatique. J’ai aussi de gros soucis de sommeil. Je ne peux plus dormir avec qui que ce soit. Je ne peux plus faire confiance. J’ai cessé beaucoup d’amitiés. Dans la musique, c’est très dur d’avoir l’énergie d’avancer », liste l’artiste.

« J’ai développé un choc post‐traumatique », explique pour sa part Margot D., qui a pris des antidépresseurs et des anxiolytiques après la première vague du Covid, et s’est retrouvée incapable de travailler. « Rapidement, je n’ai plus réussi à manger sauf quand je fumais de l’herbe. Le sommeil, c’était une catastrophe. C’était un problème de sortir de chez moi, même pour sortir les poubelles », relate encore Margot, qui a fini par trouver un psychiatre, en 2024, et prend des régulateurs d’humeur. « Cela m’a permis de me sortir de là », affirme la jeune femme, que l’approche de l’audience a cependant de nouveau fait « tomber au plus bas ».

Même si son compagnon l’a soutenue après les faits, le couple s’est finalement séparé il y a deux ans, « parce qu’il avait trop de culpabilité de ne pas m’avoir protégée. On avait prévu d’avoir des enfants, mais c’était trop sinistre pour ça ». L’experte psychologue qui s’est entretenue avec Margot dépeint « la force sublimatoire » de la jeune femme et ses nombreuses ressources. Mais elle a constaté des symptômes dépressifs, une perte de confiance en elle et un isolement social.

Marie G. a, elle aussi, arrêté de sortir après son agression de 2016. Après avoir subi une autre agression en 2021 chez elle, elle quitte son domicile, errant de canapé en canapé chez des amis. « J’ai fini par construire une relation avec quelqu’un qui m’a hébergée. C’était la première fois que j’étais traitée correctement. Il est aujourd’hui mon compagnon. On a déménagé dans un appartement, mais je dors toujours sur le canapé. On travaille avec le psy sur un traitement anti‐dépresseurs qui ne me coupe pas ma libido », assure la jeune femme, qui a arrêté de fumer des joints et « essaie de gérer les crises d’angoisse de façon plus saine ».

« Pour l’instant, je ne peux pas faire mes courses seule ni sortir en ville », ajoute‐t‐elle. À la question de ce qu’elle attend de ce procès, la trentenaire répond : « Pour la première fois, je me dresse pour me défendre, pour me rapprocher de la justice. Cela a été dit et ne pourra plus être ignoré ».

Pour Agathe et Marie, les faits commis par Adrien Pélissié ne sont pas les premiers de cette nature qu’elles ont subis. Selon l’experte psychologue qui a réalisé leurs entretiens, ils n’ont fait qu’accentuer une fragilité déjà existante. Elle dépeint pour Marie « une jeune fille très en souffrance » avec « de grandes failles » et « un manque d’estime de soi total ». « Ce sont des victimes vulnérables par circonstances, car l’enfance les a empêchées de se construire », conclut‐elle.

« J’ai l’impression que ce sont des vies à l’arrêt », souligne pour sa part la présidente de la Cour, Valérie Noël.

La notion de consentement débattue

Durant le procès, la notion de consentement a été scrutée sous toutes les coutures. À la fin de la première journée d’audience, Adrien Pélissié assure : « pour moi il n’y a pas de problème de consentement, j’ai pu être infidèle, mais pas violent. J’ai toujours eu la notion de partage ». À la question « Qu’est-ce que le consentement pour vous ? » posée par un juge assesseur, il répond : « C’est quand l’acte est partagé, quand les deux personnes participent, et qu’il n’y a pas de négation ».

Si l’accusé a confié à une experte psychologue avoir démarré une thérapie, rien ne montre durant le procès qu’il a réfléchi depuis sa mise en examen à ce que signifie le consentement. « Évidemment que ces choses m’interrogent (…) mais je n’ai jamais abusé d’elles. J’ai toujours tâché d’être dans l’empathie, dans l’échange, dans le partage de moments, de longues discussions, d’amour, d’amitié », finit‐il par lâcher l’après‐midi du deuxième jour d’audience. Des mots qui provoquent le départ d’Agathe K. de la salle.

Suite au témoignage de Margot, la présidente interroge Adrien Pélissié. « Vous avez dit que vous étiez monté avec elle, et maintenant, vous ne savez plus. Mais comment vous invitez‐vous dans le lit de cette femme ? Le consentement commence avant ! » « Sur le moment, je n’ai perçu aucune ambiguïté, on était tous les deux. On se frottait. On était tous les deux en train de faire des préliminaires », répond l’accusé. « Vous allez dans le lit de quelqu’un qui ne sait pas que vous allez dormir avec elle », corrige la présidente.

« Elles décrivent quelque chose d’extrêmement similaire : une sexualisée masturbatoire systématisée, une façon de les pénétrer quand elles sont en cuiller » La présidente de la Cour

L’après‐midi, la présidente s’adresse de nouveau à l’accusé. « Dans ce qui est relaté par les jeunes femmes, je ne vois pas de partage. On les utilise comme un masturbateur. Je ne vois pas d’échange. Je vois deux jeunes femmes (Agathe et Marie NDLR) qui dormaient et relatent des faits problématiques à deux témoins, qui n’ont rien à voir avec du partage. Margot n’est pas encore dans l’histoire, et elles décrivent quelque chose d’extrêmement similaire : une sexualité masturbatoire systématisée, une façon de les pénétrer quand elles sont en cuiller », résume la présidente. « Je comprends, mais je n’ai pas de réponse. Je ne peux parler que de ce que j’ai vécu », répond l’accusé, dans des phrases saccadées, tancé par son avocat qui lui reproche d’être « dans une posture ».

Après une suspension d’audience, Adrien Pélissié tente de nouveau de s’expliquer. « Je n’ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. J’ai eu des relations amicales avec elles ». « On a commencé à s’embrasser, à entamer des préliminaires. On s’est déshabillés mutuellement… Il n’y avait rien qui clochait », relate‐t‐il en évoquant les événements avec Agathe. La plaignante s’effondre au premier rang.

Une nouvelle fois, la présidente insiste sur l’absence de consentement dépeint par les plaignantes, décrivant plutôt « une appétence pour des relations sexuelles sur quelqu’un d’endormi ». Elle poursuit : « plein de garçons (des témoins, NDLR) sont venus à cette barre, des gars qui s’en veulent, se remettent en question. Ce qui m’étonne, c’est que vous n’ayez pas cheminé sur le recueil du consentement de quelqu’un après avoir entendu tout ça ! ».

« Je n’ai jamais été dans la domination. Agathe, ça s’est fait naturellement (…), rien ne nous prédestinait à coucher ensemble. Marie, c’était une soirée comme ça. On en a même rigolé. Margot, ça a été fortuit que je couche avec elle ».

« Vous dites, on peut avoir des perceptions différentes. Mais ce ne sont pas des perceptions, ou alors elles sont toutes cinglées », siffle l’avocat général. « Tout le monde ment ? Il n’y a pas trente‐six solutions, osez aller jusqu’au bout de votre raisonnement, monsieur ! »

« La mécanique de la silenciation »

Dans sa plaidoirie, l’avocate des parties civiles, Me Anne‐Laure Chazan, commence par lister les mots que lui évoque l’affaire : la honte, la peur, le doute « insidieux », la culpabilité « qui prend la place du doute », le déni, « celui des auteurs, systématique, et j’ai même envie de dire systémique, contagieux au point que certaines victimes continuent de rester auprès de leurs agresseurs », le silence, « comme survie, comme prison, comme refuge ».

« Cette affaire est l’histoire ordinaire, caractéristique d’un homme qui va profiter de la vulnérabilité des femmes pour assouvir ses propres besoins », résume l’avocate. Puis elle décrit « la mécanique de la silenciation, encore plus forte lorsqu’on est face à un Adrien Pélissié plutôt bien éduqué, qui présente bien et a de l’influence dans son groupe ». Ainsi que le procédé de ce dernier, « systémique, dans sa manière d’abuser de son statut pour surfer sur la honte, le déni, la culpabilité, la peur des victimes, mais aussi des témoins ». Avant de terminer en décrivant les « symptômes ravageurs » qui abîment ses clientes, face à un accusé qui « conteste mollement » et « ne les entend pas ».

Le dernier jour d’audience, suite au réquisitoire, la défense critique dans sa plaidoirie « le procès de l’émotion » et conteste des réquisitions disproportionnées au regard de l’exigence de la preuve ». Conseil de l’accusé, Me Sophie Michel‐Cau invite à la prudence, concernant les « témoignages indirects » et arrivant longtemps après les faits. Et met en évidence la non‐dangerosité de son client.

L’avocate d’Adrien Pélissié s’appuie surtout sur la jurisprudence pour remettre en cause la caractérisation de viol et donc de l’infraction. « Y avait‐il consentement en présence d’une surprise, d’une contrainte ou d’une violence ? L’arrêt du 23 janvier 2019 caractérise la surprise, en stipulant que la simple absence de protestation ou le sommeil de la victime ne suffisent pas ». Elle cite encore un arrêt de 2024, stipulant que « l’absence de résistance ne vaut ni preuve de consentement ni preuve de surprise ». « La jurisprudence renforce l’exigence de preuve », conclut‐elle, appelant la Cour à trancher « avec rigueur et précision ».

Selon son collègue Kamel Benamghar, le témoignage de Noémie dans le dossier de Margot confirme qu’il s’agissait d’un rapport consenti. Quant à Agathe ? Son colocataire « ne parle pas de viol, mais de consentement ». Marie ? « Rien ne caractérise la violence, la surprise ou la contrainte (constitutives du viol, NDLR), au regard de la contradiction des récits et de l’absence de témoignage ». « Elle invite de nouveau son agresseur. Ça n’a pas de sens », tacle l’avocat. Et de conclure que « tout le monde souffre en silence pour plein de raisons », même si « certains n’arrivent pas à montrer d’empathie ».

« Ce sont cinq ans de procédure, mais aussi cinq ans de déni, qui se soldent par la considération de ce que j’ai vécu » Agathe K.

Ces plaidoiries n’ont pas convaincu la Cour. Pas plus que les dernières déclarations de l’accusé, qui assure, le dos voûté, la voix toujours monocorde : « Ces 48 heures m’ont permis d’évoluer, de réfléchir, beaucoup grâce à l’aide de mon conseil, mais aussi des parties civiles. J’ai compris que j’avais blessé des personnes. J’en suis sincèrement désolé ».

Après deux heures de délibération, les cinq magistrats rendent leur verdict : dix ans d’emprisonnement et cinq ans de suivi socio‐judiciaire. « La dissonance cognitive revient au galop, réagit Agathe K. Ce sont cinq ans de procédure, mais aussi cinq ans de déni, qui se soldent par la considération de ce que j’ai vécu. Mais je vois aussi l’ami qui est emmené entre quatre murs. J’ai les jambes coupées ».

Adrien Pélissié a dix jours pour faire appel.