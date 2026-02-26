L’étrange embauche de Laurent Turquois, ex‐maire de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire

Le centriste a quitté son fauteuil de maire en mai 2025. Le voilà reconverti trois semaines plus tard à la direction déléguée du Centre de gestion de Loire-Atlantique, qu’il a vice-présidé pendant cinq ans. Ce dernier indique avoir pris « toutes les précautions juridiques et éthiques », s’appuyant sur un avis favorable du déontologue du Département. Pourtant, d’autres éléments sèment le trouble.

Laurent Turquois, ex-maire centriste de Saint-Sébastien-sur-Loire, aujourd'hui directeur délégué du CDG 44. Montage : Thibault Dumas / Mediacités

« Je n’ai pas rempilé en 2026, car en cas de réélection ça m’amenait à 61 ans à la fin du mandat. À cet âge‐là, je n’aurais pas trouvé d’autre boulot. Je serais devenu un professionnel de la politique ». A posteriori, Laurent Turquois justifie ainsi son départ de la mairie de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire, le 6 mai 2025. En conseil municipal, le centriste (ex‐UDI) transmet alors son écharpe tricolore à son premier adjoint Thomas Boucher (divers centre), comme il l’avait annoncé dans Ouest‐France.                            

Sa reconversion s’avère éclair. Trois semaines après sa démission, le 27 mai 2025, voilà l’ex‐maire embauché comme « directeur délégué aux innovations sociales » du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire‐Atlantique (CDG 44). Cet établissement public, qui gère les carrières des fonctionnaires des collectivités du département et emploie 131 salariés [lire encadré plus bas], est loin d’être une terra incognita pour Laurent Turquois.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

1 / ?