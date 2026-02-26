L’étrange embauche de Laurent Turquois, ex‐maire de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire

« Je n’ai pas rempilé en 2026, car en cas de réélection ça m’amenait à 61 ans à la fin du mandat. À cet âge‐là, je n’aurais pas trouvé d’autre boulot. Je serais devenu un professionnel de la politique ». A posteriori, Laurent Turquois justifie ainsi son départ de la mairie de Saint‐Sébastien‐sur‐Loire, le 6 mai 2025. En conseil municipal, le centriste (ex‐UDI) transmet alors son écharpe tricolore à son premier adjoint Thomas Boucher (divers centre), comme il l’avait annoncé dans Ouest‐France.

Sa reconversion s’avère éclair. Trois semaines après sa démission, le 27 mai 2025, voilà l’ex‐maire embauché comme « directeur délégué aux innovations sociales » du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire‐Atlantique (CDG 44). Cet établissement public, qui gère les carrières des fonctionnaires des collectivités du département et emploie 131 salariés [lire encadré plus bas], est loin d’être une terra incognita pour Laurent Turquois.