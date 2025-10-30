Un courrier d’une page et demie qui met fin à quasiment un demi‐siècle de vie professionnelle, dont 31 ans passés à la tête de la Folle journée de Nantes. Ce lundi 27 octobre, René Martin a envoyé sa lettre de démission aux administrateurs du Créa. Un séisme dans le monde de la musique classique, dont les répliques vont se faire sentir pendant des mois : l’association assure la direction artistique de 14 festivals et de près de 1 500 concerts par an en France et à l’international.

« Face [au] déferlement médiatique, je n’ai pas d’autre choix que celui de démissionner de mes fonctions, écrit dans ce courrier le directeur et fondateur du Créa (en 1978), âgé de 75 ans. Je tiens à préciser que cette décision ne doit en aucune manière s’analyser en une quelconque reconnaissance des griefs qui me sont faits. […] Je reste en effet déterminé à défendre mon honneur et la vérité face à ceux qui cherchent à salir mon engagement et mon œuvre. »