La Folle journée, Ma Région virtuose… quel avenir pour les festivals sans René Martin ?

Cinq semaines après nos révélations, le pape de la musique classique a démissionné du Créa. L’association assure la direction artistique de 14 festivals et saisons de concerts, aux deux tiers dans le Grand Ouest. De quoi obliger à une périlleuse restructuration partout, même si l’organisation de l’édition 2026 de la Folle journée semble bien avancée.

Concert symphonique lors de la 30ᵉ édition de la Folle journée de Nantes, à la Cité des congrès, en 2025. Photo : Instagram de la Folle journée.

Un courrier d’une page et demie qui met fin à quasiment un demi‐siècle de vie professionnelle, dont 31 ans passés à la tête de la Folle journée de Nantes. Ce lundi 27 octobre, René Martin a envoyé sa lettre de démission aux administrateurs du Créa. Un séisme dans le monde de la musique classique, dont les répliques vont se faire sentir pendant des mois : l’association assure la direction artistique de 14 festivals et de près de 1 500 concerts par an en France et à l’international.

« Face [au] déferlement médiatique, je n’ai pas d’autre choix que celui de démissionner de mes fonctions, écrit dans ce courrier le directeur et fondateur du Créa (en 1978), âgé de 75 ans. Je tiens à préciser que cette décision ne doit en aucune manière s’analyser en une quelconque reconnaissance des griefs qui me sont faits. […] Je reste en effet déterminé à défendre mon honneur et la vérité face à ceux qui cherchent à salir mon engagement et mon œuvre. »

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Thibault Dumas

1 / ?