Choisissez de quoi va parler Mediacités Lille !

Et si vous preniez les rênes de la rédaction de Mediacités Lille ? Pour une information qui vous ressemble, et qui nous rassemble, nous vous mettons à contribution.

Depuis septembre 2025, Mediacités compte parmi les dix rédactions européennes qui composent la première promotion du programme Bridging News Fellows. Bridging News, littéralement « les infos qui rapprochent/rassemblent », c’est l’antonyme des bien connues Breaking News, celles qui cassent le fil normal de l’actualité, édition spéciale à la clef sur toutes les chaînes d’information en continu.

Ce programme vise à faire prendre conscience que parfois – souvent même – les sujets communément placés au sommet de la hiérarchie de l’information (ceux en ouverture du journal de 20h, ou bien sur la page d’accueil d’un site web) contribuent à polariser la société : un crime commis parmi une personne étrangère en situation irrégulière, des barricades dressées sur les Champs Elysées en marge d’une manifestation, des citoyens qui, lors de la proclamation des résultats, huent un maire tout juste battu…

« Mes émotions n’en ont rien à faire de tes faits »

Après le choc de la première élection de Donald Trump en 2016 – que la majorité des grands médias américains n’avait pas vue venir – la journaliste Amanda Ripley s’est demandé comment ceci avait pu arriver. Comment des supposés spécialistes de l’information avaient pu passer à côté des signaux qui annonçaient une victoire possible du milliardaire populiste ? Elle en est arrivée à la conclusion que si nous voulons connaître “la vérité », nous devons trouver de nouvelles façons d’écouter. Ce constat pourrait à n’en pas douter être transposé au mouvement national des gilets jaunes en 2018/2019.

Elle s’est également demandée comment faire mieux ? Avec cette formation, nos journalistes tentent justement d’acquérir des clefs pour couvrir différemment les questions controversées. Ce en gardant en permanence à l’esprit que nous réagissons bien souvent de façon épidermique à une information. « My feelings doesn’t care about your facts« c, écrit Amanda Ripley. La fatigue informationnelle, qui touche de plus en plus de Français, est en fait une anxiété informationnelle.

L’une des pistes pour contrer cette tendance est d’aborder une information inquiétante par le prisme d’une solution. Et ça tombe bien, c’est ce que Mediacités fait régulièrement depuis plusieurs années. Un exemple parmi d’autre : plutôt que d’indiquer froidement que le Nord et le Pas‐de‐Calais sont les deux départements de France métropolitaine où les violences conjugales sont les plus nombreuses, nous avons consacré un long article au suivi innovant des conjoints violents par le tribunal de Lille. Pour quantité d’enjeux dans nos villes, des personnes se mobilisent, sans qu’on le sache toujours.

Pour nous aider à rapprocher par l’information, nous vous mettons à contribution en vous demandant de répondre au questionnaire suivant.

Merci d’avance !



