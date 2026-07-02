Plus de 80 personnes à la librairie Le Biglemoi pour échanger autour de l’extrême droite avec Streetpress et Mediacités

De nombreuses personnes se sont déplacées le 24 juin à Lille pour participer à la tournée “Extrême danger”, afin d’échanger sur le travail que produisent les journalistes pour documenter les actions de l’extrême droite.

Le mercredi 24 juin, Streetpress et Mediacités étaient présents à la librairie‐café le Biglemoi, dans le quartier de Fives, pour une rencontre organisée autour du livre Extrême danger co‐écrit par plusieurs journalistes de Streetpress et par le sociologue spécialiste de l’extrême droite Nicolas Lebourg (Les Editions du commun). Cet ouvrage propose un inventaire et une catégorisation des groupes d’extrême droite extra‐parlementaires en France et rappelle ses liens avec le Rassemblement national.

Plus de 80 personnes avaient bravé la canicule pour venir échanger autour du livre, et du travail que produisent les journalistes pour documenter les actions de l’extrême droite en France, et plus localement autour de Lille.

Après un temps d’échanges entre le libraire Bertrand Teulet, Christophe‐Cécil Garnier de Streetpress et Eden Sakhi Momen de Mediacités, le public a pu poser de nombreuses questions. Parmi celles qui revenaient le plus : comment peut‐on agir en tant que citoyen face à la montée en puissance de l’extrême droite et quand on a connaissance d’actions menées par des groupuscules radicaux ?

Les journalistes de Mediacités enquêtent grâce à une multitude de sources mais aussi grâce aux informations précieuses que vous pouvez nous remonter par mail. N’hésitez donc pas à nous contacter lorsque vous avez connaissance d’informations qui pourraient nous aider à enquêter sur l’extrême droite à Lille, dans le Nord ou dans le Pas‐de‐Calais à l’adresse suivante : lille@mediacites.fr.

https://www.mediacites.fr/lu-pour-vous/lille/2026/06/11/les-dix-groupes-dextreme-droite-implantes-a-lille …