Pourquoi Mediacités a publié l’information de la condamnation du maire de Rillieux-la-Pape

Voici plus d’un an que notre rédaction lyonnaise a eu connaissance, pour la première fois, de rumeurs sur Alexandre Vincendet. Elles insinuaient que le jeune maire de Rilleux-la-Pape et président des Républicains du Rhône ferait preuve d’un comportement violent au sein de sa famille. Plus récemment, les rumeurs sont devenues insistantes et des « informations » erronées ont commencé à circuler sur le maire de Rillieux-la-Pape.

Fin novembre, certains habitants ont colporté le bruit selon lequel l’absence du maire lors de l’inauguration de l’exposition-événement du Louvre « Arts de l’Islam » à la médiathèque de la ville s’expliquerait par une convocation pour garde à vue… Vérification faite, il n’en était rien. Mais entre ceux qui affirment avoir vu « des photos », ceux qui disent avoir assisté à telle ou telle « scène » à la sortie de l’école, ces rumeurs ont installé un climat politique local délétère. C’est ce qui nous a poussé à agir.

Mediacités a-t-il construit son enquête sur la base de ces seules rumeurs ? Non. Nous avons enquêté et cherché à tout vérifier. Notre journaliste a passé des heures à recouper les données recueillies. Et nous sommes peu à peu passés d’un « faisceau d’indices » à une information. Notre article fait ainsi état d’une décision de justice d’ordre public : la condamnation, le 18 novembre 2020, du maire de Rillieux-la-Pape pour « violences sur mineur, sans incapacité, par un ascendant ». Il n’élude aucun aspect : cette condamnation n’a pas fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire ; Alexandre Vincendet n’a pas fait appel ; il a suivi un stage de responsabilité parentale alors qu’il aurait pu le refuser en payant une amende de 1 200 euros.

Notre article donne bien entendu la parole à Alexandre Vincendet pour qu’il s’exprime sur cette condamnation et livre sa version des faits. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, l’élu nous reproche en substance d’avoir participé à « répandre de sordides rumeurs ». C’est tout l’inverse : notre article se base sur des faits et se garde de tout sensationnalisme. Il divulgue des informations d’ordre public qui permettent justement de couper court aux ragots.

Dans ce même communiqué, le maire affirme qu’« il n’y a aucune enquête en cours d’instruction concernant [s]a famille » et nous accuse « d’allégations mensongères ». Ce mardi 7 décembre, à 10 heures, le tribunal judiciaire de Lyon nous confirme à nouveau qu’une procédure pour « mauvais traitements » et « violences sur mineurs » visant le maire de Rillieux-La-Pape pour des faits datant du 17 juin 2020 est toujours « en cours d’orientation ». Concrètement, cela signifie que le parquet n’a pas encore décidé si cette affaire serait classée ou jugée [lire la note d’actualisation, ci-après, du 7 décembre, 17h].

Mediacités maintient donc intégralement ses informations. Nous réaffirmons aussi qu’il était justifié de publier l’article intitulé « Rillieux-la-Pape : ce qui se cache derrière les rumeurs sur Alexandre Vincendet ». S’il s’engage sur le terrain de la vie privée d’Alexandre Vincendet, il revêt indéniablement un caractère d’intérêt général dans la mesure où la situation personnelle du maire parasite la vie municipale.

Actualisation 7 décembre, 15h20 – Le parquet de Lyon nous a confirmé la condamnation, le 18 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Lyon « dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » d’Alexandre Vincendet à effectuer, à ses frais, un stage de parentalité pour avoir commis le 6 mars 2020 des faits de violences n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail sur mineur ». « L’intéressé a reconnu avoir commis ces faits de violences sur son fils âgé de 5 ans, à la suite d’une altercation l’ayant opposée à son épouse, précise le parquet. Le stage de parentalité a été réalisé par l’intéressé le 23 mars 2021. »

Par ailleurs, le parquet confirme que suite à une plainte déposée par Morgane Vincendet, le 13 octobre 2021, une nouvelle enquête avait été ouverte pour « des chefs de violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans ». « En l’absence d’éléments permettant de confirmer la réalité des faits dénoncés », la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 30 novembre dernier.

Actualisation 7 décembre, 17h – D’après le parquet de Lyon, Alexandre Vincendet a fait l’objet de deux procédures : celle qui a abouti à une condamnation en novembre 2020 et celle, ouverte après la plainte du 13 octobre 2021, qui a abouti à un classement sans suite. Pour autant, ce matin même, les services du tribunal judiciaire de Lyon faisaient état d’une autre procédure « en cours d’orientation » pour des faits datant de juin 2020. « Très certainement, cette procédure a été jointe à la première [celle de la condamnation] et l’information n’a pas été transmise ou prise en compte par le greffe du tribunal judiciaire », nous a répondu le parquet dans l’après-midi, en nous promettant de confirmer ce point-là. Nous sommes toujours dans l’attente de son retour.

