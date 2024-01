Venez « libérer l’info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires », le 6 février prochain, aux Etats généraux de la presse indépendante à Lyon. Au programme : « village médias », tables-rondes et théâtre d'impro !

En réaction aux États généraux de l’information, lancés par le président de la République à l’automne dernier, plus de 100 médias indépendants – dont Mediacités -, collectifs de journalistes et syndicats ont pris l’initiative les Etats généraux de la presse indépendante. Avec un mot d’ordre : « Libérons l’info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires. »

Concrètement ? Lutter contre la concentration des médias, renforcer la transparence des entreprises de presse, enrayer la précarisation du métier de journaliste, mieux protéger le secret des sources… Le 30 novembre dernier, les EGPI ont rendu publiques 59 préconisations et pistes de réforme du secteur médiatique. Depuis, l’initiative se poursuit partout en France sous la forme de débats et de rencontres avec le public.

Avec d’autres médias locaux et collectifs indépendants [voir la liste ci‐dessous], Mediacités vous convie à l’étape lyonnaise de ces Etats généraux.

📅 Rendez‐vous le mardi 6 février, à partir de 18h,

au Marché gare, 4, place Hubert Mounier (Lyon 2e)

Au programme :

Un « village médias » , où vous pourrez rencontrer les équipes d’une dizaine de médias indépendants de la région lyonnaise : Mediacoop, L’Âge de faire, Chabe !, le collectif We Report, Rue89Lyon, Le Crestois, L’Arrière-Cour, Les Rues de Lyon, Basta ! et, bien sûr, la rédaction de Mediacités et des membres de la Société des Amis de Mediacités.

Pourquoi une presse locale indépendante est‐elle nécessaire ? - Table‐ronde animée par Sophie Chapelle (journaliste à Basta!), avec Antoine Brisson, auteur d’un blog spécialisé sur les médias locaux ; Laure‐Meriem Rouvier, directrice du journal Le Crestois ; Mathieu Martinière, journaliste indépendant du collectif We Report ; Raphaël Ruffier‐Fossoul, fondateur de L’Arrière-Cour et directeur de Chabe !

Garantir l’indépendance des médias face aux pouvoirs locaux – Table‐ronde animée par Romary Daval (secrétaire général de l’association Un Bout des médias), avec Eloïse Lebourg, cofondatrice de Mediacoop ; Pierre Lemerle, journaliste et associé de Rue89Lyon ; Nicolas Barriquand, cofondateur de Mediacités.

Les Etats généraux de la presse indépendante sont un événement gratuit, sur inscription.

Les Etats généraux de la presse indépendante à Lyon sont organisés par deux associations (Un Bout des médias et le Fonds pour une presse libre), un collectif de journalistes (We Report) et sept médias (Mediacoop, Chabe!, Mediacités, Rue89LYon, Le Crestois et Basta!).