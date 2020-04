Enquêter différemment sur le lien social au temps du coronavirus. Voilà ce que nous allons expérimenter dans les prochaines semaines grâce, entre autres, à une subvention de 5 000 dollars que vient de nous attribuer le Solutions Journalism Network. Mediacités est ainsi le seul média français à recevoir le soutien de cette organisation américaine à but non‐lucratif, qui vise à promouvoir le « journalisme de solutions ».

Pas de méprise : derrière cette expression, il ne s’agit nullement de vous proposer des articles de bonnes nouvelles ou de faire la promotion d’une initiative locale. Au contraire, nos journalistes vont enquêter sur des problèmes nés de la distanciation sociale imposée par le confinement et sur une réponse possible à ces problèmes dans nos villes. Il peut s’agir, par exemple, d’une méthode de communication qu’un enseignant toulousain aurait trouvée pour maintenir le contact avec ses élèves en difficulté. Ou encore du service psychiatrique d’un hôpital lillois qui serait parvenu à suivre efficacement ses patients, malgré le confinement.

Réponse locale à un problème global

Fidèles à notre mission, nous enquêterons en toute indépendance sur ces initiatives dans nos villes. Nous tenterons de comprendre comment elles fonctionnent concrètement, en quoi elles semblent plus originales et, surtout, plus efficaces que d’autres réponses comparables.

Certaines de ces « solutions » locales pourraient‐elles survivre au‐delà de la période de confinement ? Seraient‐elles réplicables dans d’autres villes et d’autres contextes ? C’est ce que nous chercherons à savoir pour tenter de repérer des expériences porteuses d’un changement plus large. Le tout, bien sûr, sans laisser de côté notre esprit critique : nous exposerons tout autant les limites que les faiblesses de ces initiatives.

Mediacités avait déjà expérimenté cette autre manière de raconter nos sociétés – vous pouvez d’ailleurs retrouver toutes nos enquêtes de solutions dans une rubrique dédiée de notre site. Toutefois, c’est la première fois que nous allons proposer une série d’articles qui suivent systématiquement cette démarche.

Pas forcément évident pour nos journalistes habitué·e·s à lever des lièvres en enquêtant sur les pouvoirs locaux. C’est pourquoi nous avons constitué un petit guide transmis à nos journalistes « pigistes », qui collaborent avec nous dans nos quatre villes, et que nous vous proposons également de découvrir si vous souhaitez en savoir plus sur nos méthodes de travail. Et sur ces lectures d’un genre nouveau que vous pourrez très bientôt découvrir sur notre site.

Quelles sont les subventions reçues par Mediacités en 2019 et 2020 ? Aux côtés des recettes issues des abonnements de nos lectrices et lecteurs, nous avons sollicité ces derniers mois plusieurs subventions, afin d’investir dans de nouveaux formats éditoriaux et participatifs, et espérer ainsi atteindre plus rapidement notre seuil de rentabilité. Dans le détail, nous avons reçu trois subventions depuis janvier 2019 : Engaged Journalism Accelerator – 5 000 euros : attribuée en février 2019 par l’European Journalism Centre, cette bourse était destinée à l’expérimentation d’actions participatives à l’occasion des élections municipales 2020 ;

