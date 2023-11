Ce jeudi 30 décembre, plus de 100 médias indépendants organisent une réunion publique à Paris consacrée à l'avenir de la presse et de l'information. Plus de 4 heures de débats et de propositions à suivre en direct sur Mediacités, à partir de 17 heures.

C'est le grand soir ! Dans quelques heures, tout ce que la presse indépendante compte de médias et de collectifs se retrouvera pour les États généraux de la presse indépendante. Ce sera l'occasion de partager ce à quoi nous croyons : la nécessité de défendre l'indépendance, le pluralisme et la liberté de la presse, qui constituent le socle de notre démocratie. Mais si plus d'une centaine de médias indépendants (dont Mediacités) et d'organisations (syndicats, collectifs, associations) se retrouvent ainsi pour 4 heures de débat, c'est avant tout pour peser sur les états généraux de l'information officiels, lancés par Emmanuel Macron début octobre dans une étonnante discrétion. Livestream vidéo de l'évènement à partir de 17 heures Des atteintes à la liberté d'informer aux menaces sur le pluralisme que fait peser la concentration de médias dans les mains de milliardaires tout puissants, voilà quelques‐uns des enjeux auxquels notre démocratie est confrontée. C'est d'eux dont nous débattrons ce soir, avant d'énumérer toute une série de propositions qui, si elles n'étaient pas adoptées, signeraient l'inanité de la démarche présidentielle. Du renforcement de la transparence des entreprises de presse à la refonte intégrale des aides à la presse, en passant par l'établissement de garanties nouvelles sur le secret des sources, venez écouter ce que propose la presse indépendante pour « libérer l'information » en suivant le livestream vidéo des débats sur cette page. Livestream vidéo à retrouver ci‐dessous ou sur Youtube à partir de 17 heures