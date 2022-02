Pas très propre, l’air que nous respirons chaque jour dans le métro lillois… C’est le constat, très étayé, de la dernière étude d’Atmo Hauts-de-France , publiée au début du mois. En 2021, les équipes d’Atmo ont évalué trois stations connues pour leur forte fréquentation ou pour la pollution de leur air : gare Lille Flandres, Porte des postes, et mairie d’Hellemmes. Elles se sont aussi rendues à l’intérieur des rames pour la première fois - Atmo a déjà réalisé des mesures de la qualité de l’air dans le métro en 2007-2008, en 2010 et en 2013-2014, mais n’avait jusqu’alors jamais franchi les portes automatiques du métro lillois.

Résultat, le nombre de particules fines inférieures à 10 microgrammes par mètre cube (µg/m3) - appelées PM10 - et celles inférieures à 2,5 microgrammes par mètre cube - les PM 2.5 - a fortement diminué depuis 2010. Une baisse de l’ordre de 40% pour les PM10, et de 54% pour les PM2.5.

Si la nouvelle peut paraître réjouissante, leur nombre demeure quand même très élevé. Bien plus élevé que ce que recommande l’OMS en extérieur - il n’existe pas encore de recommandations pour les concentrations mesurées en intérieur. « La valeur OMS s’appuie sur des études épidémiologiques qui montrent qu’au-delà d’un certain seuil, on a des effets importants sur la santé. Mais dans un monde idéal, ce seuil est à 0 », soutient Véronique Riffault, enseignante chercheuse à l’IMT Nord Europe, au centre énergie et environnement. Ainsi les recommandations de l’OMS fixent une moyenne maximale quotidienne de de 15 µg/m3 pour les PM2.5 et de 45 µg/m3 pour les PM10.

Dix à vingt fois plus de pollution à l’intérieur qu’à l’extérieur

Les chiffres que nous lisons dans l’étude d’Atmo en sont très loin : sur une heure, la concentration moyenne en PM10 est comprise entre 46,3 et 115,8 µg/m3 en fonction des stations évaluées. Le maximum, enregistré le 12 mars 2021 à 18 heures à la station mairie d’Hellemmes, a même atteint 412,2 µg/m3, soit près de 10 fois le seuil quotidien fixé par l’OMS à l’extérieur !

Les valeurs pour les PM2.5 sont tout aussi élevées. Atmo a calculé une moyenne horaire comprise entre 29,8 et 80,3 µg/m3 en fonction des stations, avec un maximum de 307,5 µg/m3 atteint, là encore à la station mairie d’Hellemmes, le 15 mars 2021 à 18 heures - environ 20 fois le seuil quotidien fixé par l’OMS. En revanche, à l’intérieur des rames, les usagers peuvent souffler : les chiffres sont stables et s’inscrivent dans les limites fixées par l’OMS quelle que soit la particule mesurée.

« Les concentrations sont quand même systématiquement plus élevées que ce que l’OMS préconise. Ça démarre dès 5h du matin, et elles sont très importantes tout de suite », commente Véronique Riffault. Et, en effet, les mesures d’Atmo permettent d’identifier deux pics en semaine, en heure de pointe.

« Il n’y a pas de valeur réglementaire pour les enceintes ferroviaires souterraines, rappelle Atmo à Mediacités. C’est d’ailleurs pour cela que l’Ineris a publié un guide en novembre 2020 pour essayer de normer les mesures effectuées en France et de comparer les résultats d’une ville à une autre. » Voilà de quoi rassurer un peu les Lillois : la pollution de l’air relevée dans leur métro est loin de faire exception. Les mesures réalisées à Lyon, Toulouse et Marseille montrent - à peu de choses près - des résultats similaires.

Le temps passé dans le métro inverse la tendance

« Il est rare qu’on passe plus d’une heure et demie dans le métro. On ne peut pas comparer les concentrations atteintes avec les recommandations de l’OMS car on n’y respire pas aussi longtemps », pointe Atmo. À Lille, cette observation est d’autant plus vraie que la ligne 1 se traverse de bout en bout en 24 minutes, et la ligne 2 en une heure. On ne reste par ailleurs pas très longtemps sur les quais. La fréquence de passage des rames lilloises est la plus élevée au monde : en semaine, on attend rarement plus de deux minutes avant qu’une rame passe.

Alors, vaut-il mieux être exposé à de très fortes concentrations d’air très pollué pendant un court laps de temps, ou respirer des concentrations modérées de particules fines au quotidien ? Véronique Riffault compare cette situation aux épisodes d’alerte à la pollution, lorsque les PM10, entre autres, atteignent plus de 50 µg/m3 en air extérieur. En 2021, le Nord a connu six périodes de pollution de niveau « information et recommandation » - lorsque la moyenne journalière de PM10 atteint 50 µg/m3 - et deux périodes d’alertes - lorsque la moyenne journalière de PM10 est comprise entre 50 et 80 µg/m3.

« Le problème de l’exposition chronique, c’est qu’on ne s’en rend même pas compte »

Cette situation affecte en priorité les personnes qui souffrent déjà d’une pathologie respiratoire. « Chez ceux qui sont déjà malades, qui ont un asthme par exemple, les pics de pollution induisent une poussée de la maladie, confirme Cécile Chenivesse, professeure de médecine en pneumologie et cheffe du service de pneumologie au CHU de Lille. Lorsqu’ils sont soumis à des expositions massives - même de courte durée - à des polluants, ce sont des gens qui peuvent aller en réanimation. »

Mais les conséquences sont bien moins graves pour les personnes qui ne souffrent pas déjà de pathologies, nuance-t-elle : « Lorsqu’on parle de la pollution comme un facteur de risque, c’est-à-dire lorsqu’elle est à l’origine de la maladie, être exposé 10 minutes dans un métro n’est pas très grave. » Bien moins problématique que le fait d’être exposé 20 ans ou 30 ans à des doses plus faibles. « Le problème de l’exposition chronique, c’est qu’on ne s’en rend même pas compte », complète Véronique Riffault. Pêle-mêle, les particules fines peuvent provoquer, sur le long terme, des problèmes cardio-vasculaires, des problèmes de respiration, ou un vieillissement accéléré des cellules, énumère-t-elle.

Et le port du masque dans tout ça ?

« Le problème du métro, c’est que c’est une sorte de mix des deux, explique Véronique Riffault. Il s’agit d’une exposition de très court terme dans la journée, mais qui se répète dans le temps. » Selon elle, le port du masque, généralisé par les mesures sanitaires, pourrait être une solution. Si tous les types de masques ne filtrent pas les particules respirées avec la même efficacité, leurs effets sont aussi limités par la façon dont ils sont portés. « Si le masque ne couvre pas bien toutes les zones autour du visage, il est aussi efficace qu’un barrage plein de trous », illustre-t-elle.

« Il vaut quand même mieux adopter des stratégies d’évitement des zones polluées plutôt que de mettre un masque et d’aller en zone polluée », pointe cependant Cécile Chenivesse. La métropole européenne de Lille (MEL) a annoncé récemment que deux purificateurs d’air seraient expérimentés dans la station gare Lille Flandres à partir du mois de mars 2022 et pour une durée de trois mois. « Nous allons refaire des prélèvements en 2022 dans cette même station, assure Atmo. L’idée, c’est notamment de tester leur efficacité. »