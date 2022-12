Depuis 2021, toutes les stations de métro de la métropole lilloise sont équipées de portiques anti-fraude. Une mesure dissuasive, à l’efficacité discutable.

« Question de PH à Véracités. Quel est le coût des portillons anti-fraude ? Et que deviendraient-ils si le principe de gratuité était adopté un jour ? »

Bonjour PH, merci pour votre question.

Certains d’entre nous s’en souviennent : il y a seulement quelques années, les stations du métro lillois n’étaient pas encore encerclées par des portiques anti-fraude. Ces installations, considérées comme la formule miracle pour faire diminuer le taux de resquilleurs, ont fait leur apparition à l’entrée des stations dès 2017, pour une mise en place totale en 2021. Pour équiper l’intégralité de son réseau, la Métropole européenne de Lille (MEL) a déboursé 60 millions d’euros, soit une moyenne d’un million par station.

Lors de la signature de la concession de service public qui lie la MEL à Keolis pour l’exploitation de son réseau de transports en commun, en 2018, la collectivité avait tablé sur un objectif ambitieux : faire baisser le taux de fraude, établi à 12 % en 2018, à 5 % en 2024. Et pour cela, rien de tel que la mise en place de portiques à l’entrée des stations. Un point de fraude peut entraîner jusqu’à 800 000 euros de perte annuelle. On comprend mieux pourquoi la MEL s’en mêle…

Des chiffres jalousement gardés

Maintenant que nous avons répondu à votre question sur le coût des installations, PH, intéressons-nous à l’efficacité de ce dispositif. Ces portillons sont-ils rentables, valaient-ils l’investissement ? Autrement dit, la MEL et Keolis ont-ils réussi leur pari ?

Si, lors de leur installation, le président de la MEL, Damien Castelain, et Gérald Darmanin – à l’époque vice-président de la MEL « chargé de la sécurité et du contrôle d’accès dans les transports publics » – vantaient l’efficacité de cette méthode pour faire baisser le taux de fraude, aujourd’hui, Ilevia-Keolis et la MEL n’en disent mot.

Si elle fonctionnait, on pourrait penser que l’entreprise et la collectivité viendraient, chiffres à l’appui, célébrer leur politique de répression de la fraude. Pourtant, on a beau scruter les rapports annuels de Keolis Lille, le pourcentage de resquilleurs est tout simplement introuvable. Tout au plus y trouve-t-on le taux de “recouvrement des amendes” : de 41,96 % en 2019, il est passé à 45,59 % en 2021. Les amendes sont certes de plus en plus payées, mais cela ne dit rien de l’efficacité des portillons anti-fraude.

Difficile également de trouver une preuve, ailleurs en France, de l’efficacité du dispositif. Lille a fait partie des derniers métros “ouverts” de France, avec Rennes, équipée depuis 2020, qui n’a pas encore publié de rapport annuel.

Une mesure dissuasive…

Il n’existe pas non plus d’étude nationale précise. « En ce qui concerne la lutte anti-fraude, il n’y a pas de chiffres généralisés », soutient Jean-Baptiste Suquet, enseignant-chercheur à Neoma Business School, spécialiste des comportements déviants et auteur d’une étude sur la fraude à la RATP.

Faute de chiffres, nous nous sommes tournés vers une étude nationale publiée en 2019 par le ministère de la Transition écologique, qui reprend justement quelques éléments avancés par Jean-Baptiste Suquet. On y apprend que « le taux de fraude est plus faible en réseau fermé (par exemple, un métro auquel le voyageur ne peut accéder qu’en franchissant un tourniquet) qu’en réseau ouvert (à l’instar d’un tramway dans lequel on peut pénétrer sans obstacle). »

« Les taux de fraude dans le métro et dans le bus ou le tramway ne sont pas du tout les mêmes, confirme le chercheur, qui a eu l’occasion de comparer les comportements des voyageurs dans un réseau fermé et ouvert. Dans un bus, on monte, on fraude, c’est quasiment invisible. » Pour Jean-Baptiste Suquet, les portillons peuvent donc avoir un effet dissuasif pour les usagers, qui redoutent que leur action soit visible de tous.

… mais facile à contourner

Dany, aide à domicile lilloise de 48 ans, a pu expérimenter “l’avant-après”. Cette maman de quatre enfants, rencontrée par le biais d’un appel à témoignages lancé sur un groupe Facebook d’échanges d’informations pratiques pour les usagers du métro, a l’habitude de frauder régulièrement dans les transports en commun, faute de moyens dit-elle. « Depuis qu’il y a les portiques, c’est différent, observe-t-elle. Avant, c’était beaucoup plus facile de passer. Maintenant je dois souvent attendre que quelqu’un s’engage. Jusqu’à une vingtaine de minutes, parfois. »

Si la quadragénaire paie parfois son titre de transport « quand elle ne le sent pas », elle réussit presque systématiquement à frauder. « Quand je me prends une amende, je donne un faux nom. Je dis que je suis SDF, que je n’ai pas mes papiers sur moi… Je regarde aussi beaucoup sur internet, pour savoir où sont les contrôleurs. » Sur les réseaux sociaux, les pages de signalements ne sont pas bien difficiles à trouver…

Dany réussit aussi à passer par les portes métalliques, situées sur les côtés des portiques, et très souvent laissées ouvertes. « Quand elles sont ouvertes, j’y vais. Même devant les contrôleurs d’Ilevia. Le temps qu’ils me rattrapent, je suis déjà partie ! », explique-t-elle. Pour elle, l’équation est simple : « Je préfère mettre 80 euros dans les courses que dans Ilevia. »

Impossible d’atteindre 0 % de taux de fraude

Selon la définition de Jean-Baptiste Suquet, Dany pourrait faire partie de ceux qui frauderont encore et toujours, peu importe les obstacles : « Il y a forcément des gens qui frauderont. Ce sont soit des personnes en situation d’obligation – une personne sans moyens par exemple – soit des comportements idéologiques, des personnes qui pensent que les transports devraient être gratuits. D’autres font ça par jeu, et à ce moment-là on ne peut rien faire. On peut mettre ce qu’on veut devant eux, ce sera encore plus “challengeant”, plus intéressant. »

Le chercheur oppose aux fraudeurs les personnes « en situation irrégulière », celles qui fraudent occasionnellement. « Certains ne vont pas payer par oubli, par erreur, par méconnaissance de la tarification sociale . Après, il y a ceux qui sont dans une démarche de fraude un peu légère : “Je n’ai pas prévu de frauder mais je vois qu’il n’y a pas de contrôleur, je vois quelqu’un le faire devant moi…” C’est ce qu’on appelle la fraude opportuniste. »

Quels que soient les résultats de la politique anti-fraude de la MEL, tout pourrait être chamboulé si, comme vous le soulignez, les transports devenaient gratuits, comme à Douai ou à Dunkerque par exemple. Mais si les Lillois de moins de 18 ans ne paient plus les transports en commun depuis janvier 2022, rien n’indique que le président de la métropole soit prêt à changer son fusil d’épaule, après avoir déboursé 60 millions d’euros dans l’installation de portiques anti-fraude. Bien loin de la gratuité, le titre de transport a par ailleurs augmenté au 1er août 2022. De quoi décourager ceux qui y croyaient encore…

Alors que tout semble aller dans le sens de la politique anti-fraude menée par la métropole lilloise, impossible de mettre la main sur des données chiffrées. Si les portiques fonctionnent si bien, pourquoi les chiffres de la fraude ne sont-ils pas publics ? On pourrait s’attendre à ce que la collectivité se targue de ses résultats… Contactée à plusieurs reprises, Ilevia n’a pas donné suite à nos demandes et ne nous a donc pas communiqué les taux de resquilleurs.

