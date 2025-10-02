L’ex-adjoint Farid Oukaïd dans les starting‐blocks pour les municipales à Villeneuve d’Ascq

En rupture radicale avec le maire Gérard Caudron, l’ancien adjoint aux Sports devrait annoncer sa candidature aux municipales d’ici la mi-octobre. Il entend montrer la voie pour tous les Français issus de la diversité.

Farid Oukaïd (au centre) lors d'une remise de récompense de l'association locale de pêche. Photo Facebook/Farid Oukaïd

Il avait soigneusement préparé sa sortie pour frapper un grand coup. En ouverture du conseil municipal de Villeneuve d’Ascq du 30 septembre 2025, Farid Oukaïd a lu un vibrant discours pour acter sa rupture avec Gérard Caudron. Un discours prononcé en l’absence du maire qui, pour la deuxième fois depuis le début de ce conflit, n’a pas assisté à la séance, cette fois pour « des raisons de santé ». 

« Pourquoi m’écarter ainsi après près de dix‐huit années d’engagement pour la ville. Parce que j’ai failli ? Non, parce que j’ai refusé de vous obéir aveuglement. Ce refus, vous l’avez transformé en faute ; ce désaccord, vous l’avez transformé en crime ; ce débat, vous l’avez transformé en condamnation », a tonné Farid Oukaïd, s’adressant tout de même directement à Gérard Caudron. 

La rivalité entre les deux hommes s’est renforcée en raison de leurs divergences de fond sur le conflit israélo‐palestinien. Le 30 juin dernier, Gérard Caudron avait retiré par décret ses délégations à l’élu. « Vous avez franchi une ligne rouge, a poursuivi le futur ex‐adjoint. Vous m’avez qualifié de traître, d’islamiste, d’intégriste, de radicalisé, de militant du Hamas, de salafiste… Des mouvements que j’ai toujours condamnés (…) Toutes ces accusations ne sont rien d’autre que de la calomnie (…) et d’une volonté de me faire taire. »
Malaise au sein de la majorité
Trois mois plus tard, le conseil municipal a voté à main levé le retrait du titre d’adjoint de Farid Oukaïd. Seul le groupe Action Commune Citoyenne Ecolo Solidaire (Acces) et les deux conseillers municipaux insoumis ont voté contre. L …

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Par Jacques Trentesaux et Eden Sakhi-Momen

