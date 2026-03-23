À Roubaix, David Guiraud triomphe… mais le plus dur est à venir

Large vainqueur du scrutin avec 53 % des voix, le député insoumis s’est offert un triomphe diffusé en direct sur toutes les chaînes d’info. Parmi les élus les plus clivants d’un parti l'étant tout autant, il aura braqué pendant des mois les projecteurs vers Roubaix.

Ce 22 mars à l’hôtel de ville de Roubaix, David Guiraud a célébré sa large victoire. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Pas encore officiellement élu maire de Roubaix – il lui faudra attendre le conseil municipal d’installation dimanche 29 mars -, David Guiraud (53,19 % des voix au second tour) a déjà tenu une première promesse. Celle du « retour de toute une ville sur la scène nationale ». France Inter, TF1, M6, RTL, CNews… la liste des médias massés dans l’hôtel de ville de Roubaix ce 22 mars serait trop longue. Et cette campagne aura permis de confirmer la force d’attraction médiatique du député insoumis habitué des plateaux de télé.

Après la cohue du premier tour, les services de la mairie avaient dressé une estrade et délimité des périmètres… mais les quelques policiers municipaux ont eu tôt fait d’être débordés par les centaines d’habitants présents. Vuvuzelas, djembé, drapeaux français agités, le temps de la célébration de leur “champion” – le vocabulaire sportif est adapté – l’hôtel de ville a semblé s’être transformé en fan zone. Cette parade, diffusée en direct sur les chaînes d’info, Mediacités ne la décrira pas en détail. Il faut néanmoins souligner qu’au moment de proclamer les résultats au micro officiel, le maire sortant (divers droite) Alexandre Garcin – qui s’est cette fois dispensé de tout commentaire – a une nouvelle fois …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Matthieu Slisse

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