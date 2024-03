L’artisan discret du fulgurant succès de Zaho de Sagazan

Pour rejoindre Terminus 3, hangar blanc sans âme situé au cœur d’une zone industrielle de Saint‐Herblain, on passe pêle‐mêle devant un club de lancer de haches, un magasin de céramiques et le site de distribution des Restos du Cœur, où s’étire une longue file d’attente.

C’est ici, qu’entre 2020 et 2023, Zaho de Sagazan, chanteuse, autrice et compositrice nazairienne de 24 ans, a passé ses jours et souvent ses nuits à composer La Symphonie des éclairs, son premier album au succès fulgurant. Moins d’un an après sa sortie, elle a remporté pas moins de quatre Victoires de la musique, joué dans les plus grands festivals, remplit les Zéniths de Nantes et Paris, et s’envole pour deux concerts à Montréal, les 19 et 20 avril prochains.