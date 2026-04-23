Arts et métiers de Lille : des étudiants exclus pour « diffusion massive d’accusations graves et de faits non avérés »

Cinq étudiants sont passés en conseil de discipline le 2 mars 2026. Deux d’entre eux avaient porté plainte pour « agression physique » et « harcèlement scolaire en milieu universitaire » contre l’ancienne directrice du campus, quand les trois autres étaient accusés d’avoir joué un rôle dans l’escalade des tensions à l’automne 2024.

Après avoir défrayé la chronique ces derniers mois, le campus lillois de l’école d’ingénieurs Arts et métiers (Ensam) cherche désormais à demeurer discret. Ainsi, l’établissement n’a réalisé aucune communication suite aux conseils de discipline convoqués le 2 mars dernier contre cinq étudiants « gadz’arts ». Soucieuse de ne pas raviver de tensions, la direction se serait même bien passée de les organiser… mais l’inspection générale, qui avait mené une longue enquête administrative au début d’année 2025, l’y a contraint. Elle mettait en avant la responsabilité particulière de cinq étudiants dans la crise.

La direction avait raison de s’inquiéter… puisque sitôt annoncés, ces conseils de discipline avaient entraîné, fin septembre, des manifestations à Lille ainsi que devant le siège parisien de l’institution. Une pétition “pour la transparence et un climat serein aux Arts et Métiers” avait également rassemblé plus de 16 000 signatures. Pour laisser retomber la pression, la direction a donc laissé passer encore six mois avant de finalement organiser ces conseils si sensibles.

À l’automne 2024,