Le terrain

Trente-neuf. C’est le nombre de jours qui séparaient, mercredi 2 mars, les Français du premier tour de l’élection présidentielle. Pas facile de faire campagne en ce moment alors que tous les regards sont tournés vers l’Ukraine. Qu’importe ! Pour les Insoumis, il n’est pas question de se faire confisquer le débat dans la dernière ligne droite. Un peu partout à Lille et dans la métropole, les affiches fraîchement collées par les militants annoncent la tenue d’un meeting de l’Union populaire, ce premier mercredi de mars. Pas de Jean-Luc Mélenchon en orateur vedette - ni en chair et en os, ni en hologramme - mais quatre de ses soutiens : le très médiatique député de la Somme François Ruffin ; l’ex dirigeante nationale des jeunes écologistes Claire Lejeune ; et, bien sûr, les deux localiers de l’étape, Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis , députés des 1ère et 2eme circonscriptions du Nord.

Alors qu’une petite foule commence à se regrouper devant la salle du Gymnase, place Sébastopol à Lille, les organisateurs s’empressent d’ajouter des chaises à mesure que les sympathisants y pénètrent. Elles seront bientôt toutes prises d’assaut, conduisant nombre d’entre eux à rester debout un peu partout dans la salle et à l’étage. Huit cents personnes sont finalement annoncées. Une surprise ? En novembre dernier, les Insoumis avaient déjà réuni 500 personnes ici pour une réunion publique du même type.

« Nous sommes la seule force politique capable de réunir autant de monde sans le candidat », lance fièrement au micro la conseillère régionale Élodie Cloez, tandis que l’ombre de Jean-Luc Mélenchon plane partout. Début février, Yannick Jadot peinait à réunir 300 personnes non loin de là, place de la République. On aurait pourtant pu s’attendre à davantage de monde dans une ville comme Lille où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête du premier tour (29,9 %) de la présidentielle et alors qu’une réunion publique avec François Ruffin avait réuni la veille 750 personnes à Besançon

L'ambiance en tribunes

Comme à leur habitude, les militants des différents « groupes d’action » de la métropole ont fait le déplacement en nombre. Pour annoncer la soirée, ils ont distribué pas moins de 40 000 tracts. On aperçoit des figures insoumises locales, comme Patrick Proisy, le maire de Faches-Thumesnil, ou Julien Poix, conseiller régional et tête de liste aux municipales en 2020. Beaucoup de jeunes et moins jeunes participent à leur premier meeting politique, motivés par une forme d’urgence face à « l’extrême droitisation du débat » et la « peur d’un nouveau quinquennat Macron ». D’autres, de sensibilité de gauche, sont là par « curiosité » car leur choix n’est pas encore fixé. Souvent, la présence de l’électron libre François Ruffin n’est pas étrangère à leur présence. En 2017, le Picard avait réussi à créer l’union à gauche autour de sa candidature dans la Somme.

Le dispositif tactique

Alors que Jean-Luc Mélenchon dépasse largement les autres candidatures de gauche à la présidentielle et qu’il vise désormais le second tour, on sent le souci des orateurs de s’adresser à un public bien plus large que sa seule base. D’où, sans doute, la présence de Claire Lejeune, présentée comme un « nouveau visage de l’Union populaire ». Beaucoup des Insoumis la découvrent ce soir. L’écologiste de 27 ans, venue de l’Essonne, est déjà bien aguerrie en politique. Figure des marches pour le climat et ancienne secrétaire fédérale des Jeunes écologistes, elle a soutenu Eric Piolle, puis Sandrine Rousseau lors de la primaire écologiste.

Claire Lejeune, qui se dépeint en « militante du rassemblement depuis longtemps », s’est trouvée « incapable de faire la campagne de Yannick Jadot », dit-elle, estimant que « le camp écologiste et social pouvant l’emporter » était ailleurs. D’où son ralliement à Jean-Luc Mélenchon fin janvier. Une présence pas anecdotique dans une ville qui a failli tomber dans l’escarcelle des Verts aux dernières municipales.

Le résumé de la rencontre

« Oui, nous condamnons l’attaque de Vladimir Poutine dont il porte l’entière et pleine responsabilité », martèle Ugo Bernalicis, premier à prendre la parole sur la guerre en Ukraine. Le député appelle à « un cessez-le-feu immédiat » et à « un retrait des troupes russes de l’Ukraine », en prônant une issue diplomatique au conflit. Le besoin de rassurer les militants se fait sentir, alors que la position de Jean-Luc Mélenchon, jugée trop « pro-Poutine », a fait polémique ces derniers jours. Adrien Quatennens, qui conclut les discours, en rajoute une louche : « Vous n’avez aucune raison ni de baisser les yeux ni d’avoir à rougir des positions de Jean-Luc Mélenchon depuis des années, dont la seule boussole a toujours été la paix. »

Au-delà de cette condamnation et de ces nécessaires éclaircissements, l’intérêt pour la politique nationale n’est jamais loin. « Faut-il arrêter la campagne ? » fait mine de s’interroger Ugo Bernalicis avant que le public ne réponde d’un « Non ! » catégorique. L’enjeu des prochaines semaines est bien là : réussir à faire exister, malgré tout, les thèmes de prédilection des Insoumis durant les dernières semaines de campagne. Pour Ugo Bernalicis, en visite la veille au salon de l’Agriculture, il importe d’aborder la question de la « nécessité du blocage des prix ». Claire Lejeune évoque quant à elle le dernier rapport du GIEC, dont les conclusions alarmantes n’ont eu que peu d’écho. « Planification écologique », « règle verte » et « protectionnisme solidaire » sont invoqués comme un mantra.

Fidèle à lui-même, François Ruffin interagit en pédagogue avec le public entre deux punchlines ou citations - tantôt de Gramsci, tantôt de Roosevelt - et s'attèle à dénoncer le bilan économique d’Emmanuel Macron et son « thatchérisme à visage poupin ». Côté social, Adrien Quatennens revient sur les fondamentaux du programme : « éradiquer la pauvreté » avec une hausse du SMIC à 1 400 euros net, une allocation d'autonomie pour les jeunes à 1 063 euros ou une hausse des minima sociaux relevés au seuil de pauvreté. La promesse de la retraite à 60 ans est particulièrement plébiscitée par la salle.

Les tacles

Si le mot « gauche » revient beaucoup dans les discours, la « rupture avec le système capitaliste » est brandie à l’envi dans le but de se démarquer d’une autre gauche, celle qui a gouverné et déçu. Et qu’importe si la formule vient de François Mitterrand. Adrien Quatennens en profite pour régler ses comptes avec Anne Hidalgo - la seule candidate de gauche qui sera nommée. Cette dernière accuse Jean-Luc Mélenchon d’être un « agent » au service « des intérêts de Poutine », ce qui l’éloignerait de la gauche ? Le député du Nord y voit « des termes d’extrême droite » et tient à rappeler à la candidate PS que Jean Jaurès, grande figure du socialisme, était traité d’agent du parti allemand lorsqu’il s’opposait à la guerre de 1914.

Le PS, ils sont nombreux dans la salle à ne plus vouloir en entendre parler. À commencer par Jean-Luc, Yannick et Dorian, trois figures de la lutte des salariés de Cargill à Haubourdin. Les deux premiers se sont retrouvés au chômage à l’issue du plan social, après 31 et 24 ans de boîte. « On paie les conséquences de la loi El Khomri qui a instauré l’inversion des normes. Hidalgo, Taubira et les autres du PS n’ont que ce qu’ils méritent », lâche Dorian, amer. Le 10 avril prochain, ils donneront leurs voix à Jean-Luc Mélenchon : « La France insoumise nous a beaucoup aidés dans notre combat. C’est le seul vote utile pour nous. » Nombre de leurs anciens collègues, observent-ils, ont quant à eux préféré se tourner vers Marine Le Pen.