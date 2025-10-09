Pour ses 150 ans, la Catho de Lille s’offre une comédie musicale en mode Puy du Fou

Avec ses 42 000 étudiants et ses 22 établissements de formations, l’Université Catholique de Lille est la plus grande université privée de France. Pour fêter ses 150 ans, elle a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Depuis le mois de mars, les événements s’enchaînent pour rendre hommage à l’histoire du campus situé sur le boulevard Vauban. Au programme : des concerts, une conférence sur les fondements du catholicisme social, une messe d’action de grâce, un festival pour « se projeter vers les 150 prochaines années de l’Université et de la société »… Et surtout une grande comédie musicale.

Feux d’artifices, bourrasques de vent, de pluie, et chute de neige : le spectacle est immersif. Deux heures durant lesquelles les scènes s’enchaînent au rythme des tableaux dansés en costume d’époque, entrecoupées de séquences projetées pour accompagner le narrateur. Pendant deux ans, le directeur artistique de l’université catholique Clément Violini a été missionné pour raconter l’histoire de l’institution. Il a travaillé sur cette idée originale avec les étudiants. En tout, plus de 400 personnes (salariés ou bénévoles) se sont mobilisées pour jouer trois soirs, du 9 au 11 octobre, à guichets fermés.

De nombreux liens avec l’univers du Puy du Fou

Le parallèle avec les spectacles proposés par le parc à thème du Puy du Fou, notamment la Cinéscénie

Un spectacle imaginé par Philippe de Villiers

La Cinescénie est un spectacle créé par Philippe de Villiers pour le Puy du Fou. Il mobilise 4 500 bénévoles et raconte de façon très orientée l’histoire de la Vend …