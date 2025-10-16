Après le décès de Laurent Caillaud, une basketteuse entre au conseil régional des Pays de la Loire

La nouvelle élue régionale joue aujourd'hui en Nationale 2 (amateur). Photo : Smash Vendée Sud Loire

Par Thibault Dumas

Deux conseillers régionaux vendéens, membres de la majorité de Christelle Morançais (droite et centre), sont décédés à huit mois d’intervalle.

Cette année, deux drames ont frappé l’hôtel de région des Pays de la Loire. Deux conseillers régionaux vendéens, membres de la majorité de Christelle Morançais sont décédés à huit mois d’intervalle. Le 27 janvier 2025, on apprenait ainsi la disparition d’Armel Pécheul, à l’âge de 73 ans, des suites d’une maladie. Cette figure de la vie politique vendéenne, et plus particulièrement des Sables‑d’Olonne, ville dont il était adjoint, était un très proche de Yannick Moreau, maire démissionnaire de la ville balnéaire.

